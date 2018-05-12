Milletvekili Aday Adayı İzzet Gören, çalışmalara hız verdi

Yeşiltepe Mahallesinde esnafları ziyaret ederek sorun ve sıkıntıları dinleyen Milletvekili Aday Adayı İzzet Gören, 24 Haziranda yapılacak seçimlerde esnaflardan destek istedi. MHP’nin ülkenin sigortas olduğunu ifade eden Gören’e esnaflar ise destek sözü vererek Yeşiltepe halkı olarak MHP’yi destekleyeceklerini söyledi. Gören ve beraberindekiler daha sonra Yeşiltepe Muhtarlar Dernek Başkanı Süleyman Şahbaz’ı ziyaret ederek muhtarlarla bir araya geldi. Dernek Başkanı Şahbaz, 24 Haziran’da yapılacak seçimlerde Milletvekili aday adayı olan İzzet Gören’e başarılar dileyerek “Ben inanıyorum ki MHP Aday adayı İzzet Gören’in, şehrimize, ülkemize katkısı olacağını düşünüyorum. Kendisi ve ailesi için hayırlı olur dileklerimi sunuyorum, çıkmış olduğu bu yolda başarılar diliyorum” şeklinde konuştu. Aday Adayı Gören ise seçim çalışmalarına hız verdiklerini dile getirerek, "Yeşiltepe Mahallemiz bizler için çok önemli bir yer. MHP olarak Malatya’mızın sorunlarını biliyoruz ve İnşallah bu seçimlerde de MHP olarak TBMM’de Malatya’mızın sorunlarını dile getireceğiz” dedi.

Türkiye’nin içeride ve dışarı da hainlerle mücadele ettiğini belirten Gören, “MHP ülkemizin sigortasıdır. Bizler her zaman milletimizin yanındayız, devletimizin yanındayız. 24 Haziran’da yapılacak seçimlerde desteklerinizi bekliyorum” diye konuştu. Aday Adayı Gören daha sonra Yeşiltepeliler Yardımlaşma ve Dayanışma Derneğini ziyaret etti. Dernek Başkanı Özcan Gözene, demokrasilerin vazgeçilmez unsurlarından birisi de siyasi partiler olduğunu ifade ederek “Siyasi partiler, 24 Haziran’da yapılacak olan seçimlerde bir sınava çıkacaklar. MHP Milletvekili aday adayı İzzet Gören’i, Malatya’daki ticaret hayatında insanlarımıza istihdam sağlayan birisi olarak tanıyoruz. Kendisine çıkmış olduğu bu kutlu yolda başarılar diliyoruz” dedi.

Gören ise güçlü bir Türkiye için Malatyalılardan destek beklediklerini belirterek “Tüm vatandaşlarımız seçimlerde sandık başına giderek oylarını kullansınlar” diye konuştu.

Gören ve beraberindekiler daha sonra Yeşiltepe Mahallesinde bulunan Özel Hareket ve Çevik Kuvvet Şube Müdürlüklerini de ziyaret ederek burada polisler ile sohbet etti.