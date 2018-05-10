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10 Mayıs 2018 18:04

Milletvekili aday adayı Palancıoğlu Darende’deydi

MHP Malatya Milletvekili Aday Adayı Saime Palancıoğlu, seçim gezileri kapsamında Darende ilçesinde bazı temaslarda bulundu.

Milletvekili aday adayı Palancıoğlu Darende’deydi

10 Mayıs 2018 18:04


Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Darende ilçe teşkilatını ziyaret eden Palancıoğlu, burada İlçe Başkanı Mehmet Altun ve yönetim kurulu üyeleri ile bir süre sohbet etti. Milliyetçi Hareket Partisi’nin var olduğu günden bu yana millete mal olmuş bir hareket olduğunu dile getiren Palancıoğlu, 24 Haziran’da yapılacak olan Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili genel seçimlerinin önemine değindi.


Türkiye’nin zor bir süreçten geçtiğini dile getiren Palancıoğlu, “Genel Başkanımız Devlet Bahçeli ve Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın ortak kararları doğrultusunda inşallah milletimiz Cumhur ittifakını seçimlerde destekleyerek, Türkiye’nin güçlü yarınları için bu yönde oy kullanacaklardır” ifadelerine yer verdi.


Palancıoğlu, konuşmasını şöyle tamamladı:


“Ülkemizin gerek içteki, gerekse dıştaki mihrakların hedefinde olduğu bu günlerde her türlü oyunu ve hileyi önceden gören liderimiz Dr. Devlet Bahçeli Bey’in başında bulunduğu Milliyetçi Hareket Partisi’nde bir nefer olarak kaçmadan, korkmadan, satmadan, satılmadan siyaset yapmanın onurunu ve gururunu yaşamaktayım.”




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