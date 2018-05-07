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07 Mayıs 2018 11:27

Milletvekili Aday Adayı Palancıoğlu, kitap fuarını gezdi

MHP Malatya Milletvekili Aday Adayı Saime Palancıoğlu, bu yıl 7’ncisi düzenlenen Malatya Anadolu Kitap Fuarını ziyaret ederek, burada yayınevi sahipleri ve ziyaretçilerle görüştü.

Milletvekili Aday Adayı Palancıoğlu, kitap fuarını gezdi

07 Mayıs 2018 11:27


Malatya Valiliği ve Malatya Büyükşehir Belediyesi tarafından gerçekleşen Kültür A.Ş. tarafından organize edilen 7. Malatya Anadolu Kitap ve Kültür Fuarı’nın son günüde fuarı gezen MHP Milletvekili Aday Adayı Saime Palancıoğlu, stantları tek tek gezerek vatandaşlarla sohbet etti. Stantlarda kitaplarını imzalayan yazarlarla da görüşen Palancıoğlu, bu yıl 7’inci yapılan Malatya Anadolu Kitap Fuarı’nın her geçen yıl daha da büyüdüğünü ve ülke genelindeki fuarlar arasında ilk başlara yerleştiğini söyledi. Okumanın önemine değinen Palancıoğlu, bu tür fuarların özellikle yazar ve okuru bir araya getirmenin yanı sıra toplumdaki okuma bilincini de arttırdığını dile getirdi.


Kendisine gösterilen ilgiden dolayı teşekkür eden Palancıoğlu, kitap almayı da ihmal etmedi.




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