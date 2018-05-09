Milletvekili aday adayı Palancıoğlu ziyaretlerine devam ediyor

24 Haziran Genel Seçimleri öncesinde Malatya’da MHP’den Milletvekili Aday Adayı olan Saime Palancıoğlu, seçim çalışmaları kapsamında ilçe başkanlıkları ve sivil toplum kuruluşlarını ziyaret etmeye devam ediyor. Bu kapsamda Palancıoğlu, MHP Akçadağ İlçe Başkanı Zafer Leventoğlu, Doğanşehir MHP İlçe Başkanı Selim Güven ve Türk Eğitim-Sen Malatya Şube Başkanı Çetin Türkyılmaz’ı ziyaret etti.

Ziyaretlerde konuşan Milletvekili aday adayı Palancıoğlu, Milliyetçi Hareket Partisi’nin var olduğu günden bu yana millete mal olmuş bir hareket olduğunu dile getirerek “MHP, bir siyasi partinin ötesinde bir dünya görüşünün 7 bin yıllık Türk devlet geleneğinin devamı niteliğindedir. 15 Temmuz hain darbe girişiminden sonra halkımız birçok teferruatı bir yana bırakarak birlikte hareket etme yetisini tekrar üst seviyeye çıkartmıştır. İşte Cumhur ittifakı da bu refleksin bir sonucudur ve bu ittifakı millet istemiştir. Genel Başkanımız Devlet Bahçeli ile Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın ortak kararları doğrultusunda inşallah milletimiz de bu birlikteliği parlamento seçimlerinde, Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde en üst düzeyde destekleyerek gösterecektir” ifadelerine yer verdi.

24 Haziran seçimlerinde Malatya’nın Cumhur ittifakını ve özelde ise Milliyetçi Hareket Partisi’ni hakkettiği yere getireceğine inandıklarını ifade eden Palancıoğlu, “Aziz milletimiz kendisini seveni ve kendisi için her türlü fedakarlığı yapmaya hazır olanı asla yarı yolda bırakmaz. Milliyetçi Hareket Partisi, Cumhur ittifakı içerisinde halkını geleceğe taşımaya taliptir” diye konuştu.