Adaylık başvurularının başlamasının ardından Malatya’da ilk aday adaylığı başvurusu yapan ve bu süreçte ilçe ilçe, köy köy gezip vatandaşlarla bir araya gelen Unat’ın son durağı Doğanşehir oldu. Burada ilk olarak esnaf ziyareti yapan ve vatandaşlarla sohbet eden Unat daha sonra Doğanşehir Belediye Başkanı Vahap Küçük’ü ziyaret etti. Burada konuşan Unat, Doğanşehir Belediye Başkanı Vahap Küçük’ün Doğanşehir’e güzel çalışmalarda bulunduğunu belirterek “İlçenin tarihi dokusuna bozmadan çalışmalarını yürüttü. Kendisine bu konuda teşekkür ediyoruz” dedi. Küçük ile istişarelerde bulunmak, desteklerini ve dualarını almak için böyle bir ziyaret gerçekleştirdiklerini aktaran Unat, “İnşallah aday adaylığı sürecimiz adaylığa ve daha sonra milletvekilliğini çevrildiğinde kendisi ile el ele gönül gönüle vererek çalışmalar yürüteceğiz” ifadelerini kullandı.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Doğanşehir Belediye Başkanı Vahap Küçük ise, “Ben kendisine başarılar diliyorum. Kendisi benim yakından tanıdığım ve takdir ettiğim birisidir. Şansı ak olsun, girdiği yollar güzel olsun. İnşallah milletin sevgisin alır ve beraber çalışırız. Bu işler kısmet işi, Allah hayırlı eder inşallah. Biz hep beraber bu partiye gönül vermişiz kazansak da kaybetsek de bu parti bizim partimiz” şeklinde konuştu. Milletvekili aday adayı Unat, daha sonra AK Parti Doğanşehir İlçe Teşkilatını ziyaret ederek partililerle bir araya geldi. Burada da bir konuşma yapan Unat, “AK Parti sadece bir ilin ya da bir ilçenin partisi değil tüm Türkiye’nin partisi, hedefleri olan bir parti. Biz inşallah tek millet, tek devlet, tek vatan ve tek bayrak düşüncesiyle bu davamızı sürdüreceğiz ve hedeflerimize ulaşacağız. Allah’ın izniyle eğer milletvekili olursak Doğanşehir ilçemize özel bir çalışma yağacağız. Amacımız zaten bu memlekete hizmet etmek. Biz bu yola baş koyduk. Allah hepimizin hakkında hayırlısını versin. Hepimizin davası aynı bu davaya küsmek olmaz. Biz bu dava için elimizden geleni yapacağız” diye konuştu. Milletvekili aday adayı Unat Doğanşehir ziyaretinin ardından İnönü Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Kızılay’ı ziyaret etti.

Unat’a başarılar dileyen Rektör Kızılay, kendisinin Malatya’ya güzel hizmetler yapacağına yürekten inandığını söyledi.