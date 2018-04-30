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30 Nisan 2018 16:40

Milletvekili aday adayı Sabri Unat:

AK Parti Milletvekili aday adayı Sabri Ünat, “Bizim amacımız memleketimize ve ülkemize en güzel ve en hayırlı şekilde hizmet etmek, Bu ülkenin insanları hizmetin en güzeline layık.

Milletvekili aday adayı Sabri Unat:

30 Nisan 2018 16:40

Temennimiz odur ki Allah bizi bu ülkeye, bu millete ve bu ümmete hizmetkar eylesin” dedi.


AK Parti Malatya milletvekili aday adayı Sabri Unat, çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor. Unat, bu kapsamda son olarak Malatya İl Müftüsü Ümit Çimen’i ziyaret etti.


Ziyarette konuşan Unat, tüm İslam Aleminin ve Malatyalıların Berat Kandilini kutlayarak, kandilin millete, ülkeye ve İslam Alemine barış ve huzur getirmesini temenni etti.


Unat, İl Müftüsü Ümit Çimen’i ziyaret ederek hayır dualarını almak istediklerini ifade ederek, “Bizi ağırladıkları için kendilerine teşekkür ediyoruz. Bizim amacımız memleketimize ve ülkemize en güzel ve en hayırlı şekilde hizmet etmek, bu davaya hizmet etmek. Bu ülkenin insanları hizmetin en güzeline layık. Temennimiz odur ki Allah bizi bu ülkeye, bu millete ve bu ümmete hizmetkar eylesin. Biz liderimiz, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın yolunu kendi yolumuz belledik. Allah onun ve bu ülkeye hizmet etmek isteyen herkesin yolunu açık etsin. Allah böyle güzel bir günde bizlere huzur, sağlık ve mutluluk, ülkemize de barış ve kardeşlik getirsin” şeklinde konuştu.


Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren İl Müftüsü Ümit Çimen ise, bütün İslam Aleminin Berat Kandilinin kutlayarak, “Bu kandil Ramazan’ın habercisi bir anlamda. Allah bütün İslam Alemine hayır ve huzur getirsin. Başta Sabri Bey olmak üzere bu ülkede hayır için yarışan herkesin Allah yardımcısı olsun” diye konuştu.




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