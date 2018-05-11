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11 Mayıs 2018 16:58

Milletvekili Aday Adayı Sabri Unat:

AK Parti Malatya Milletvekili aday adayı Sabri Unat, AK Parti Genel Merkezinde bazı temaslarda bulundu.

Milletvekili Aday Adayı Sabri Unat:

11 Mayıs 2018 16:58

Unat, seçilmesi halinde Malatya için çok güzel projelerinin olduğunu söyledi.


24 Haziran Milletvekilliği Genel Seçimleri öncesinde AK Parti’de aday adaylarının mülakatları devam ederken, Ankara’da bulunan Aday Adayı Sabri Unat’da bir dizi istişare ve ziyaretlerde bulunuyor. AK Parti Genel Merkezi’ni de ziyaret eden Unat, burada partinin yetkili organları ile görüşerek Malatya için hazırladığı projeleri anlattı.


Ziyaretlerle ilgili konuşan Unat, AK Parti’nin hedefler doğrultusunda kendilerinin de Malatya için çalışacaklarını söyleyerek “2023-2053 ve 2071 hedefleri doğrultusunda Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın belirlediği hedefler doğrultusunda bizlerde Malatya için çalışacağız” şeklinde konuştu.


Her zaman ‘Tek devlet, tek bayrak, tek vatan ve tek millet’ prensibi ile hareket ettiklerini belirten Unat, Malatya’nın şahlanması e gelişmesi için gece gündüz çalışmaya hazır olduklarını söyledi. İsminin listede olup olmamasının önemli olmadığını da belirten Unat, “Her zaman ifade ediyoruz Sabri Unat’ın isminin listede olup olmaması önemli değil, biz milletimiz için daima varız ve daima da olacağız. Eğer milletvekili olma şansı verilirse, bütün millet için gece gündüz koşturacağımızı ifade etmek istiyorum” diye konuştu.




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