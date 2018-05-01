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01 Mayıs 2018 16:34

Milletvekili aday adayı Samanlıoğlu MTSO’yu ziyaret etti

MHP Malatya Milletvekili aday adayı Berkan Samanlıoğlu Malatya Ticaret ve Sanayi Odasını ziyaret etti.

Milletvekili aday adayı Samanlıoğlu MTSO’yu ziyaret etti

01 Mayıs 2018 16:34


24 Haziran’da gerçekleştirilecek olan seçimlerde Milliyetçi Hareket Partisi’nden (MHP) milletvekili aday adayı olan Berkan Samanlıoğlu ziyaretlerine başladı. Samanlıoğlu, seçim çalışmaları kapsamında MTSO Başkanı Oğuzhan Ata Sadıkoğlu ve MTSO Meclis Başkanı Hasan Özkan’ı ziyaret etti. MTSO Meclis Başkanı Hasan Özkan, Berkan Samanlıoğlu’nun Malatya’da uzun yıllar çeşitli görevlerde bulunduğunu belirterek, tanınan ve sevilen bir sima olduğunu söyledi. Özkan, Samanlıoğlu’na çıktığı yolda başarılar dileyerek, "Hayırlı bir yola girmiş, Allah yolunu açık etsin. İnşallah bu seçim süreci memleketimiz ve şahsınız içinde hayırlı olur. Tabi gönlümüzden geçen huzurlu, üretken aynı zamanda verimli bir istikbal kazanır bu memleket. Sizi vekil olarak görmekten de onur duyarız" şeklinde konuştu. MHP milletvekili aday adayı Berkan Samanlıoğlu ise, MTSO Meclis Başkanı Hasan Özkan’ın değerli bir eğitimci olduğunu ifade ederek, yeni görevinde başarılar diledi. Samanlıoğlu, "Malatya’nın yeni bir dinamiğe, yüze ve hareketliliğe ihtiyacı vardı. Bunu hocamız ve başkan önderliğinde başlattılar. İnşallah sanayi odasını, Malatya’ya layık olacak şekilde bir üst çıtaya taşıyacaklarına inanıyorum. Allah hayırlı uğurlu etsin. Rabbim hem kendilerini hem de bizi utandırmasın" ifadelerini kullandı. Samanlıoğlu, MTSO Başkanı Oğuzhan Ata Sadıkoğlu’na da görevinde başarılar dileyerek, "Rabbim hayırlara vesile etsin. Yolları açık olsun. Malatya’ya katma değer katacaklarına inanıyorum. Malatya’ya çok güzellikler katıp, hayırlı hizmetler yapacağına inanıyorum" dedi.


MTSO Başkanı Oğuzhan Ata Sadıkoğlu da, Samanlıoğlu’na çıktığı yolda başarılar dileyerek, "Kendisine hayırlı uğurlu olsun diliyoruz. Memleketimize, ülkemize ve şahsına hayırlar getirmesini temenni ediyoruz. Allah utandırmasın" diye konuştu.




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