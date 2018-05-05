Milletvekili Aday adayı Samanlıoğlu’ndan MTB’ye ziyaret

Ziyaretten dolayı duyduğu memnuniyeti dile getiren Malatya Ticaret Borsası Başkanı Ramazan Özcan, MHP’den Malatya Milletvekili aday adayı olan Berkan Samanlıoğlu’na çıktığı yolda başarılar diledi.

Özcan, Milliyetçi Hareket Partisi’nin Türkiye’de çok önemli bir misyon ve görev üstlendiğini belirterek, “Sizin de böyle bir görevi kendinize addedip milletvekili adayı olmanızdan memnunuz. Gerek yerel yönetimlerdeki tecrübenizle gerek siyasette geçmişteki tecrübenizle bu ülkeye çok önemli hizmetler yapabileceğiniz konusunda en ufak bir endişemiz yoktur. Cenabı Allah yardımcımız olsun. Milliyetçi Hareket Partisi bu ülkenin ve devletin en önemli emniyet siboplarından biridir. Bu ülke ne zaman ciddi krizlere maruz kalmışsa, Milliyetçi Hareket Partisi be kadroları bu ülkenin her zaman kayıtsız ve koşulsuz yanında olmuştur. İnşallah 24 Haziran seçimleri ülkemize, memleketimize hayırlar getirir. Bu millet görevi de size tebliğ ederse çok önemli hizmetler yapacağınızdan hiç kuşkumuz yoktur” şeklinde konuştu.

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Malatya Milletvekili aday adayı Berkan Samanlıoğlu ise Malatya Ticaret Borsası Başkanı Ramazan Özcan’a yeni görevinde başarılar diledi.

Samanlıoğlu, Malatya Ticaret Borsası Başkanı Ramazan Özcan’ın Malatya’ya katma değer katan bir ticaret adamı olduğunu ifade ederek, “İnşallah Malatya’nın çıtasını daha yükseklere çıkaracaktır. Kayısının problemlerine hakim olan bir insan olarak bu sorunları çözebileceğine, yeni adımlar atıp esnafın, tüccarın ve çiftçinin önünü açacağına inanıyorum” diye konuştu.