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04 Mayıs 2018 16:53

Milletvekili aday adayı Sandıkçı, gezilerini sürdürüyor

AK Parti Malatya Milletvekili Aday Adayı Turgut Sandıkçı, seçim çalışmaları kapsamında Bem-Bir-Sen’i ziyaret etti.

Milletvekili aday adayı Sandıkçı, gezilerini sürdürüyor

04 Mayıs 2018 16:53


24 Haziran’da yapılacak Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekilliği Genel Erken Seçimleri öncesi Malatya’dan AK Parti Milletvekili aday adayı olan genç işadamı Turgut Sandıkçı, seçim gezileri kapsamında sivil toplum kuruluşlarını da ziyaret ediyor. Bu kapsamda Malatya Belediye ve Özel İdare Çalışanları Sendikasını (Bem-Bir-Sen) ziyaret eden Sandıkçı burada sendika başkanı Hüseyin Hanbay ile istişarelerde bulundu. Sendika Başkanı Hanbay, Sandıkçı’ya çıktığı bu yolda başarılar dileyerek, "Vatanımıza, milletimize güzel işler yapmayı nasip eder İnşallah" dedi. Milletvekili Adayı Sandıkçı ise, 24 Haziran’da yapılacak olan seçimlerin ülke adına çok önemli olduğunu vurgulayarak bu eksende çalıştıklarını söyledi. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın gençlere verdiği önemi bildiklerini belirten Sandıkçı, “Bizlerde gençler olarak partimize ve sayın Cumhurbaşkanımıza hizmet etme adına bu yola çıktık. Türkiye’nin belirlediği hedeflere ulaşması noktasında bizlerde gençler olarak elimizden gelen gayreti göstereceğiz. Ülkenin geleceği adına her zaman Cumhurbaşkanımızın yanında olacağız ve olmaya da devam edeceğiz” diye konuştu.




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