Milletvekili Aday Adayı Turgut Sandıkçı çalışmalarına devam ediyor

dönem AK Parti Malatya Milletvekili aday adayı Turgut Sandıkçı seçim çalışmaları kapsamında BEM-BİR-SEN Malatya Şube Başkanı Hüseyin Hanbay’ı ziyaret etti.

Ziyarette bir konuşma yapan aday adayı Turgut Sandıkçı, “24 Haziran seçimleri ülkemiz için çok önemli seçimdir. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan AK parti teşkilatını gerekli hizmetlerde bulunmak için, görevleri sunduk ve buralara geldik. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan söylediği gibi gençlerin yolunu açacağız biz de genç olarak partimize ve Cumhurbaşkanımıza hizmetler için kapıları çalıyoruz. Konuk severliği için teşekkür ederiz . Allah partimizin ve Cumhurbaşkanımızın önünü açık eylesin. Hedef 2023 için partimize gerekli destekleri sunacağız” şeklinde konuştu.

BEM-BİR-SEN Malatya Şube Başkanı Hüseyin Hanbay ise, “AK Parti Malatya milletvekili aday adayı Turgut Sandıkçı Malatya’mızda tanıdığımız bilgimiz bir arkadaşımız, hayırlı olsun diyorum, vatanımıza milletimize güzel hizmetler yapmayı nasip eder inşallah” diye konuştu.

Aday adayı Sandıkçı daha sonra AK Parti Akçadağ İlçe Başkanını ziyaret ederek bir süre sohbetti.