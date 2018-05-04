Milletvekili aday adayı Unat muhtarlarla bir araya geldi

Burada konuşan Unat, muhtarların Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve kendileri için çok önemli olduğunu ifade ederek, “Cumhurbaşkanımız her ay külliyede muhtarlarımız ile bir araya gelerek onların taleplerini dinliyor. Çünkü muhtarlarımızın milletimizin yapı taşıdır. AK Parti döneminde muhtarlarımızın birçok hakkı iyileştirildi. Muhtarlarımıza çok destek verildi. 24 Haziran’dan sonra da daha birçok destek muhtarlarımıza verilecektir. Biz de vekil seçilmemiz durumunda bütün muhtarlarımızla el ele gönül gönüle vererek koordineli bir şekilde çalışacağız. Malatyamız bizim için çok önemli her ay inşallah muhtarlarımızla bir toplantı yapacağız” şeklinde konuştu. Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Türkiye Muhtarlar Derneği Malatya Şube Başkanı Mustafa Eren ise, "Sabri Bey kıymetli bir kardeşimizdir. Kendisi Malatyalı ve Malatya’da ismi iyi bilinen Şapkacı Sabri’nin torunudur. Biz kendisinin milletvekili aday adayı olmasını memnuniyetle karşılıyoruz. Allah yolunu açık etsin, inşallah milletvekili olur ve Malatya’mıza en güzel şekilde hizmet eder” diye konuştu.