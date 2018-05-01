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01 Mayıs 2018 15:09

Milletvekili aday adayı Unat ziyaretlerine devam ediyor

AK Parti Malatya milletvekili aday adayı Sabri Unat ziyaretlerine devam ediyor.

Milletvekili aday adayı Unat ziyaretlerine devam ediyor

01 Mayıs 2018 15:09

Unat, son olarak AK Parti Battalgazi İlçe Başkanı Osman Güder’i ziyaret etti.


Aday adaylık başvurusunun ardından yoğun bir tempoda çalışmalarını sürdüren milletvekili aday adayı Sabri Unat, bir yandan da destek ziyaretlerine devam ediyor.


AK Parti Battalgazi İlçe Başkanı Osman Güder’i ziyaret eden Unat, Güder ile istişarelerde bulunarak, milletvekilliği ve Malatya’ya hizmet konularında Güder’in görüşlerini aldı.


Burada konuşan Unat, yaptığı çalışmalardan dolayı Güder ve ekibine teşekkür ederek, AK Partinin bir dava ve hizmet partisi olduğunu söyledi.


AK Parti çatısı altında olmaktan son derece onur ve gurur duyduğunu ifade eden Unat, AK Parti’nin Türkiye’ye çağ atlattığını belirtti.


Amacının Malatya’ya ve Türkiye’ye en güzel şekilde hizmet etmek olduğunu dile getiren Unat, milletvekili seçilmesi halinde gecesini gündüzüne katarak çalışacağını ve halkla iç içe olacağını aktardı.


Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren AK Parti Battalgazi İlçe Başkanı Osman Güder ise, Unat’a başarılar diledi.




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