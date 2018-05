Milletvekili aday adayı Unat’dan Şehit ailelerine ziyaret

Unat, bu kapsamda Malatya Şehit aileleri ve Gaziler Vakfı’nı ziyaret etti. Burada vakıf başkanı Muharrem Kıbrıs ve yönetimi ile istişarelerde bulunan Unat, bu süreçte kendilerinin desteklerini istediğini söyledi. Şehit ailelerinin ve gazilerinin her zaman baş tacı olduğunu belirten Unat, “Şehitlerimiz ve gazilerimiz ülkemiz için bizler içinde bütün milletimiz için çok önemli ve her zaman başımızın üzerinde yeri vardır. Allah nasip ederse, sizlerinde destekleri ile milletvekilliği seçilmemiz durumunda bizler için şehit aileleri ve gazilerimiz her zaman birinci sırada yer alacaktır. Hayır dualarınızı istiyoruz ve her zaman emrinizde olduğumuzu belirmek istiyoruz” şeklinde konuştu.

Şehit Aileleri ve Gaziler Vakfı Malatya Şube Başkanı Muharrem Kıbrıs ise, Unat’a çıktığı bu yolda başarılar dileyerek, “Rabbim yar ve yardımcısı olsun. Vatanımıza milletimize kim hayırlı ise cenabı Allah bize onu nasip eylesin” diye konuştu.