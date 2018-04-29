Milletvekili Aday Adayı Unat’tan Gürkan’a ziyaret

Ziyarette Konuşan Unat, Amaçlarının en güzel şekilde Malatya’ya ve Malatyalılara hizmet etmek olduğunu belirterek, vekil seçilmesi durumunda başta Battalgazi olmak üzere tüm Malatya’ya hizmet edeceğini kaydetti. Unat, "seçilmemiz halinde Battalgazi’ye ve diğer ilçelerimize elimizde geldiği kadar hizmet edeceğiz. Biz cumhurbaşkanımız ve Malatyalıların emrindeyiz” dedi.

Selahattin Gürkan’ın başta Battalgazi olmak üzere Malatya’ya güzel hizmetler yaptığını da ifade eden Unat, "Başkanımızın yaptığı hizmetleri takip ediyoruz. Bunların başında yeni hizmet binası, DSİ kompleksi, ispendere içmeleri gibi bir çok hizmetler yaptı” diye konuştu.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Battalgazi Belediye Başkanı Selahattin Gürkan ise Unat’a başarılar diledi.