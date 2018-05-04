Milletvekili Adayı Aladağ’dan Kuluncak’a ziyaret

dönem Malatya Milletvekili aday adayı Avukat Osman Aladağ, Kuluncak ilçesini ziyaret etti.

Seçim çalışmalarını Kuluncak ilçesini ziyaret ederek sürdüren Aladağ, Kuluncak AK Parti İlçe Teşkilat Başkanı Ahmet Boyraz ve Belediye Başkanı Mehmet Poyraz’la 24 Haziran’da yapılacak seçimlere ilişkin fikir alışverişinde bulundu.

Ziyarette seçimlere dair değerlendirmelerde bulunan Aladağ, AK Parti Malatya’dan 24 Haziran seçimleri için aday adayı olanların hepsinin tek bir amacının olduğunu belirterek, bunun da Malatya’ya hizmet olduğunu söyledi.

Mücadelelerinin koltuk, makam ve mevki arayışı olmadığını aktaran Aladağ, "Mevkiler ve makamlar araçtır, halka hizmet etmenin bir aracıdır, amaç değildir. Bizde makam, mevki sadece hizmet etmek için vardır. Amacımız Allah rızasıdır, milletimizin hayır duasıdır. Bizim derdimiz milletin önünü açmak, milletin istikbale doğru daha hızlı bir şekilde yürümesini sağlayabilmektir. Bunun için yola çıktık. Partimizin ve milletimizin hizmetkarı olarak yola çıktığımız bu yolda memleketimiz ve milletimiz için hayırlısı neyse o olsun "diye konuştu.