Milletvekili Çakır, Malatya Gazeteciler Cemiyetini ziyaret etti

Ziyarette konuşan Malatya Gazeteciler Cemiyet Başkan yardımcısı Vahap Güner, ziyaretten dolayı teşekkür ederek, "Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi içerisine Yüksek Güvenlikli Psikiyatri Hastanesi yapıldığını yeni öğrendik bu konuyu bilgilerinize sunuyoruz. Ayrıca Basın İlan Kurumu yeniden düzenlenmeli ve yeni çıkacak gazetelerde bekleme süresi 12 ay’a indirilmelidir. TRT Malatya Temsilciliği için yer verildi ancak hala açılmadı. Malatya’da 5 adet karasal Televizyon kapandı, uydudan yayın yapan televizyonlara uygulanan frekans kiraları düşürülmelidir. İnternet yayası bir an önce çıkarılmalıdır" dedi. Ahmet Çakır ise Malatya’ya 9 yıl hizmet yaptıktan sonra milletvekili olarak, hemşehrilerimizin de büyük teveccühleri ile meclise girdiğini belirterek,” Bu görevin vebali ve büyük sorumlulukları olduğunu, yetimlerin bizler de hakları olduğunu biliyoruz. Dolayısıyla bizler belediye çalışmalarımızda da İlimizi geliştirmek, büyütmek. İlimizi sağlıklı ve yaşanılabilir bir kent haline getirmek, alt yapısıyla, spor alanlarıyla, parklarıyla, çok amaçlı sosyal tesisleriyle, kültür evleri ile, yaşam merkezleriyle ve şehrin uzun vadeli mimar planlarını gerçekleştirerek bu 9 yılda tanınmayacak, yeniden inşa edilen bir il haline geldiğini görüyoruz. Gerçekten yüzlerde belki binlerce projeyi hayata geçirdik. Tabu bunlar kesinlikle yeterli değil. Bizlerin daha çok çalışması lazım. Bu hizmetlerin dışında genel hizmetlerin ilimize gelmesi, yerel yatırımların hızlanması adına biz bu dönemde çalışmalarımızı takiplerimizi sürdüreceğiz” ifadelerini kullandı.

Yeni Cumhurbaşkanlığı sistemiyle Türkiye artık farklı bir kulvara girmiş olduğunu belirten Çakır, "Artık Türkiye daha hızlı büyüyecek, Türkiye daha hızlı karar alacak. Türkiye artık prangalarından, bürokrasiden kurtulmuş, yeni bir sisteme geçmiş oldu. Dolayısıyla biz hem ekonomik mücadeleyi daha hızlı yapacağız, hem terörle mücadeleyi daha yürüteceğiz. Türkiye’nin bundan sonraki sürecinde yoluna artık koşarak devam edeceğini söyleyebiliriz. Tabi bu sistemin tüm dünya tarafından çok ilgiyle izlendiğini de biliyoruz. Cumhurbaşkanımıza olan teveccühü ve desteği gerçekten dünya bunu gıpta ederek izledi. Bizler de parlamentoya seçilerek hem genel manada ülkemizin bu mücadelesinde bizler de mecliste yer almış olacağız. Partimizin ilkeleri doğrultusunda her zaman Ak Partinin ortaya koymuş olduğu birlik, beraberlik, Türkiye yolunda çalışacağız” diye konuştu. Bunda sonra Malatya’ya yapılacak olan yatırımları daha yakın da takip edeceklerini belirten Çakır, "Yerele gelen hizmet konusunda da hem sizlerden gelen, hem vatandaşlarımızdan gelen talepleri şehrimiz adına yapılacak çalışmaları, yatırımlar, hizmetler, aksayan yönleri, bahsedilen hastane ile ilgili konuları takip edeceğiz. Bunlar ilimize kat mı sağlar, yoksa o kompleks içinde faydadan çok zarar mı verir, bunun ayrı bir nokta da mı faaliyete geçmesi mi lazım, bunların çalışmasını, değerlendirmesini yapacağız. Yerel basınımızın ise, zor şartlarda çalıştıklarını biliyoruz, çünkü frekans giderlerinin çok yüksek olduğunu biliyoruz ama bir şehrin de sağlıklı bilgilendirmeye ihtiyacı olduğunun da bilincindeyiz. Bu sosyal medya ve buraya saklanmış kişiliksiz insanların bir şehri karalaması noktasında bunlara fırsat vermeyecek yine de medyadır. Medya bu kirli sosyal medya ortamlarını doğru haberler vererek bozuyor. Vatandaşın doğru haber alması, doğru bilinçlendirilmesi ilimiz adına çok önemli" şeklinde konuştu.