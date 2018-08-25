Milletvekili Çakır’dan sürücülere uyarı

Sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Milletvekili Çakır, “Bayram sonrası sıladan gurbete dönüşler başladı. Lütfen uykusuz araç kullanmayalım. Emniyet kemerlerimizi takalım, hız limitlerine uyalım” ifadelerine yer verdi. Öte yandan 9 günlük Kurban Bayramının son günlerinde Malatya’da da trafik polisleri denetimleri arttırdı. Doğu’dan Batı’ya geçiş güzergahında bulunan Malatya’da trafik polisleri şehrin giriş ve çıkışlarında yaptıkları denetimlerde dönüş yolundaki sürücüleri uyararak trafik kurallarına uymalarını istedi.

Uzmanlar, yola çıkacak sürücülerin mutlaka uykularını tam almalarını belirterek, 200-300 kilometrede de bir mola verilmesinin önemine değindi. Ayrıca uzun yola çıkan sürücülerin mola yerlerinde özellikle uyku yapan yoğurt ve ayran gibi gıdalardan da kaçınmaları gerektiği belirtildi.