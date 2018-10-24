Milletvekili Cantimur'dan Arguvan'a ziyaret

AK Parti Doğu Anadolu Bölge Koordinatörü ve Kütahya Milletvekili Abdullah Erdem Cantimur, Arguvan AK Parti ilçe teşkilatını ziyaret etti

Parti binasında düzenlenen toplantıya Malatya AK Parti İl Başkan Yardımcısı Orhan Barman ilçe Koordinatörü M. Barış Yılmaz, İlçe Kadın Kolları Koordinatörü Nurgül Geniş, İlçe Başkanı Kudret Kılıç İlçe Kadın Kolları Başkanı Fatma Şimşek ve partililer katıldı. Burada bir konuşma yapan Abdullah Erdem Cantimur, birlik ve beraberlik mesajı vererek, “AK Parti iktidarında çok önemli gelişmeler oldu. Büyük projelerin, hayal bile olamayan projelerin hepsi hayata geçirildi. Ülkemiz yerel seçime gidiyor. Türkiye'nin refahı için, huzuru ve hizmeti için, vatandaşlarımız Ak Parti belediyeler diyecektir. Milletimizin hizmetkarıyız. Durmak yok çok çalışmalıyız. Ev ev kapı kapı gezin, oy versin vermesin vatandaşlarımızı ziyaret edin. Ak partinin ülkeye yapılan hizmetleri anlatın yerel seçimlere şimdiden hazır lun. Arguvan Türkü diyarından AK Partili belediye başkanlığını kazanarak ilçede yaşayan vatandaşlarımıza dahada güzel hizmetler sunmaktır” diye konuştu.