Milletvekili Fendoğlu, Beydağı Mahallesi'nde sorunları dinledi

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Malatya Milletvekili Mehmet Celal Fendoğlu, Beydağı Mahallesi'nde vatandaşların sorun ve sıkıntılarını dinledi.

MHP'li Fendoğlu, Beydağ Mahallesi'nde vatandaşlarla bir araya geldi. Burada mahallelilerle sohbet eden Milletvekili Fendoğlu, sorun ve talepleri dinledi.

Fendoğlu, mahallilerin hizmetlerden dolayı oluşan şikayetlerle ilgili gerekli makamlara sorunları ileteceğini söyleyerek, konunun yakından takipçisi olacağını belirtti. Vatandaşlarla her fırsatta bir araya geldiğini ifade eden Fendoğlu, “Ben Malatya için elimden gelen ne varsa yapacağım. Ülkenin ve Malatya'nın bekası için hizmet etmeye devam edeceğim. Burada sorunları ve talepleri dinledim ve neler yapılmadığını gördüm. Gelmeyen hizmetler için önce gerekli birimlere bildireceğim. Diyelim ki bir daha yapmadılar, meclise taşıyacağım bu konuları. Malatya'nın göz bebeği olan Beydağı'mıza ne gerekiyorsa yapılacaktır. Eğer burada oluşan sorunları dile getirmezsem benim vicdanım el vermez. Malatya halkının getirdiği bir vekil olarak sizlerin sorunlarını anlatmak, konuşmak ve halletmek benim boynumun borcudur. O yüzden içiniz rahat olsun” diye konuştu.

Vatandaşlar ise Milletvekili Fendoğlu'na kendilerini yalnız bırakmadıklarını ve sorunlarıyla yakından ilgilendiği için teşekkür ettiler.