Milletvekili Fendoğlu, çalışmalarını sürdürüyor

MHP’li Fendoğlu ve heyetiyle birlikte ilk olarak 92’nci Devlet Su İşleri (DSİ) Şube Müdürü Arif Tüfekçi’yi makamında ziyaret etti. Ziyarette yapılmakta olan projelerin son durumları ve yapılacak olan projeler hakkında bilgiler alan Fendoğlu, yapımı devam eden baraj inşaatları hakkında da detaylı bilgiler aldı. Ziyarette ayrıca Malatya’nın hali hazırdaki su ihtiyacı ve gelecek yıllardaki su sıkıntılarının da açılması için öngörülen projeler, yatırımlar ve yapılan hizmetler de ele alındı. Milletvekili Fendoğlu, daha sonra Malatya Tarım ve Orman İl Müdürlüğünü ziyaret etti. Burada İl Müdürü Tahir Macit’le bir araya gelen Fendoğlu, kentteki tarım ve hayvancılık projelerinin yanı sıra çiftçilere ve üreticilere verilen teşvikler hakkında da bilgiler aldı. Doğu Anadolu bölgesinin en önemli geçim kaynaklarından biri olan hayvancılık ve tarımsal faaliyetlerin önemine değinen Fendoğlu, özellikle devlet tarafından verilen teşviklerden çiftçilerin daha fazla faydalanması adına duyuruların arttırılması gerektiğini dile getirdi. Malatya’da tarımın gelişmesi adına her türlü desteği vereceklerini ifade eden Fendoğlu, Tarım İl Müdürlüğünün gerçekleştireceği tüm projelerin de yakından destekçisi olacağını söyledi. Fendoğlu, çiftçiler ve hayvancılıkla uğraşan üreticilerin küçük ve büyük ölçekli tüm sıkıntılarının çözümü için Tarım ve Orman Müdürlüğü ile birlikte gerekli tüm adımları bizzat atacağını da sözlerine ekledi.