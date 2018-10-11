Milletvekili Fendoğlu TBMM Genel Kurulunda konuştu

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Malatya Milletvekili Mehmet Celal Fendoğlu, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde (TBMM) yaptığı konuşmada tüm çiftçilerin sorunlarını dile getirerek, “Stokçuları yok etmek için üreticiyi örgütleyelim” dedi.

Çiftçinin yüksek maliyetlerin altında ezildiğini ifade eden Milletvekili Fendoğlu, “Ben çiftçilerin yoğun olduğu bir bölge ve ilden geliyorum, dolayısıyla çiftçilerimizin sorununu yakından biliyorum. Bugün birçok arkadaşımız bu konuda fikirlerini beyan ettiler ama Malatya'nın da kendine has sorunları var tabii ki. Bu sorunların başında da kayısı ve tütün geliyor. Üreticilerin en büyük sorunu girdi maliyetinin yüksek olması. Bu girdi maliyetinin yüksek olmasından dolayı da çiftçilerin dile getirdiği en büyük sorun 'Eğer bu maliyetler azalmazsa biz çiftçilik yapmayacağız bundan sonra' 'peki, ne yapabiliriz?' diyorum çiftçi arkadaşlara, 'Devlet bize ucuz mazot versin, gübre versin, biz para yerine bunları alalım' diyorlar. Tarım kredi kooperatiflerinin yapmış olduğu yardımlar belli, bu yardımlar sürekli ertelemeyle geçiyor ve beş yıl üst üste yardımları ertelenen çiftçi faiz altında boğulmuş durumda. 'Bu boğulmanın bir çözümü var mı?' diye soruyorum çiftçi arkadaşlarımıza, 'Var' diyorlar. 'Nedir?' Beş yılda ulaşmış olan bu borçların faizlerinin silinerek yeniden yapılandırılmasını talep ediyorlar yani bir dahaki sefere ertelenmesini istemiyor üreticiler" ifadelerini kullandı.

işin ehline verilmesi gerektiğini vurgulayarak sözlerine devam eden Fendoğlu, "Tabii, tarımla alakalı kurumlar var; Et ve Süt Kurumu, tarım kredi kooperatifleri. Bunlardan şikayetçiler. Bu şikayetlerinde işin ehli, iş sahibi, işi bilen insanlar olmadığını vurguluyorlar. Bizler de diyoruz ki Mecliste bunu gündeme getirip işi ehline vereceğiz" şeklinde konuştu.

Son dönemlerde ortaya çıkan stokçulara da tepki gösteren Fendoğlu, "En büyük sorun stokçular. Üretici ürettiği malı 1 liradan verir, bu da rafta 5 liraya satılırsa, tabii bunda da çok büyük sıkıntı çektiklerini dile getiriyorlar. Stokçularla mücadelenin de örgütlenmeden, birlikten ve bir olmadan geldiğini ifade ediyorlar" dedi.

Malatya için önemli bir kurum olan Kayısı Birlik ve Kayısı Festivalini de gündeme getiren Fendoğlu, "En büyük sorunlarımızdan bir tanesi de Malatya'daki Kayısı Birliğinin, geçmişte bazı hataları olmasına rağmen, yeniden yapılanmamış olması. 'Biz Kayısı Birliğinin yeniden kurulmasını ve Malatya'da beş yıldır yapılmayan Kayısı Fuarının uluslararası boyutta yapılmasını talep ediyoruz' diyorlar. Üreticinin örgütlenmesi için kurumların desteğine ihtiyacı var. Tabii, bu kurumlar da yukarıda ismini zikrettiğim tarımla alakalı kurumlar. Eğer bu kurumlar gerekli desteği vermezlerse, yerine bu işi yapabilecek işinin ehli, işin sahibi insanların atanması gerek" diye konuştu.