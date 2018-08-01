Milletvekili Fendoğlu’dan Halk Günü toplantısı

Vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği Halk Günü toplantısına MHP Malatya İl Başkanı Ramazan Bülent Avşar ile parti yöneticileri de katıldı. Toplantı öncesi bir konuşma yapan Milletvekili Fendoğlu, seçim beyannamelerinde halk günü düzenleyeceklerinin sözünü verdiklerini hatırlatarak, "Bununla ilgili olarak, din dil ırk ayrımı gözetmeksizin Malatya’da yaşayan tüm vatandaşlarımızın sorunlarını dinlemek, bu sorunları dosya haline getirip yapabileceklerimizi yapmak, yapamadığımızın da sonuç almaya çalışmak odaklı idi. Bugün hak günümüzün ilk günü. Bundan sonraki halk günlerinde çok daha düzenli, çok daha geniş kapsamlı dosyalarla huzurlarınızda olacağız" ifadelerine yer verdi.

Malatya’nın sorunlarını arkadaşları ile birlikte gayret göstererek çözmeye çalışacaklarını ifade eden Fendoğlu, kendilerine gelen sorun ve sıkıntıları ellerinden geldiği kadarıyla çözüme kavuşturmak için çaba sarf edeceklerini dile getirdi.

24 Haziran seçimlerine Cumhur İttifakı olarak girdiklerini de anımsatan Fendoğlu, "Genel Başkanımız bilge liderimiz Devlet Bahçeli bu ittifaka çok ihtimam gösteriyor. Bunun bozulmasını ya da bozulmasına sebep olacak kişilerin hem kendilerinin affetmeyeceğini, hem de tarihin affetmeyeceğini özellikle vurguluyor. Dolayısıyla bizler de Malatya vekili olarak, Malatya il ve ilçe başkanları olarak, teşkilat olarak genel başkanımızın emri doğrultusunda ittifaka gerekli özeni gösterip söylemlerimizde ve konuşmalarımızda çok dikkatli olacağız. Bunun böyle bilinmesini arzu ediyoruz. Cumhur ittifakı neden önemli. Bildiğiniz gibi Türkiye Cumhuriyeti 1923 yılında kurulduğundan beri ilk defa tam bağımsız bir duruma gelmiştir. Hiçbir Avrupa, NATO veya Amerika’nın baskısı altında olmadan kendi kararlarını alabilmekte, istediği yerden istediği füzeyi, istediği uçağı, istediği teknolojiyi dayatmadan kendi arzusu ile alabilme gücüne ve yeteneğine kavuşmuştur. Bunda başta Sayın Cumhurbaşkanımız olmak üzere ona omuz veren ülkücü hareketimiz, Başkanımız Devlet Bahçeli olmak üzere bugünün bu şartların oluşmasına çok büyük katkı sağlamışlardır" şeklinde konuştu.

Türkiye’nin artık bölgeye yön veren, kendi istediğini kabul ettiren lider bir konuma geldiğini ifade eden Fendoğlu, "Bu yüzden bizler Milliyetçi Hareketin mensupları olarak ittifakın bozulmasına, itibarsızlaştırılmasına, herhangi söylem ve konuşmalarına Malatya’da müsaade etmeyeceğiz. Aynen Türkiye Cumhuriyeti Devletini yıkmaya, Atatürk ilke ve inkılaplarını yıkmaya çalışan içeride ve dışarıda NATO beslemeleri ile beraber bizleri veya Türk devletinin diz çöktürmeye kalkanların karşısında yüce Türk milleti ve Türk ülkücüleri ve Milliyetçi hareketi karşısında bulacaklardır. Bundan hiç kimsenin endişesi olmasın. Sonraki süreçte meclis açılana kadar buradayız" ifadelerini kullandı.

Malatya’da herkesin kendisine rahatça ulaşabileceğini kaydeden Milletvekili Fendoğlu, "Şahsım ve teşkilatımız elimizden geldiği kadar sorunlarınızı çözmeye çalışacağız. Çözemediğimiz, yapamadığımız veya gücümüzün yetmediği şeyler olursa da lütfen kimse alınmasın. Çünkü hükumetin korunmasına koşulsuz destek verdik. Hiçbir şey arz ve talep etmedik. Genel başkanımızın söylediği gibi Ülkücü hareketi bu büyük fikri satın alabilecek hiçbir güç ve kuvvet daha da olmamıştır. Biz bunu şiar ve ilke edindik. Tek amacımız Türk devletinin bekası, bu sürecin 2023 ve daha sonrasında taşınmasıdır" dedi.

MHP’nin gündeme getirdiği Af Yasası teklifi ile ilgili de konuşan Fendoğlu, "Seçim beyannamemizde Devlet Beyin bizzat söylediği ve Adalet komisyonunda bulunan arkadaşlarımızın halen çalışmakta olduğu tasarı hala taslak halinde. O taslağın içeriği ve detayları belirlendikten sonra Meclis 1 Ekim’de açılacak ve ümit ediyorum ki Ekim’de bu yasa tasarısının kanunlaşması için kanun teklifi vereceğiz. O da Af Yasası olacaktır. Tabi ki tasarı ile ilgili içerik ve detaylar belirlendikten sonra kamuoyu ile paylaşacağız" şeklinde konuştu.

Toplantıda söz alan MHP İl Başkanı Bülent Avşar ise, "Hamd olsun Mehmet Celal Fendoğlu milletvekili olarak seçildi. Bizler de seçildiği günden beri önümüzdeki hafta seçim varmış gibi çalışmalarımızı hızlı bir şekilde sürdürdük. Teşkilatlarımızda eksiklikleri tamamladık. Mahalle temsilcilerimiz atadık. Komple seçime hazır bir vaziyetteydik zaten ve başarı elbette çalışmayla elde edilir. Sayın vekilimize beraber seçim startı verdikten sonra da vekilimizin gezdiği her yerde Malatya’nın derdi benim derdim, Malatya’nın sorunu, sevinci, üzüntüsü benim dedi. Vatandaşlarımız da teveccüh gösterdi, bize vekil armağan etti. Şimdi sıra vekilimizde ve Malatya’nın sorunlarını çözmek bizim boynumuzun borcudur. Vekilimiz kapısı hem mecliste hem partimizde her zaman açıktır. Bu toplantılarımızı da sürekli hale getireceğiz" ifadelerin yer verdi.

Avşar, Af tartışması kapsamında mahkumların yakınlarının da kendilerini ziyaret ettiğini dile getirerek "Af konusunu liderimiz Devlet Bey dile getirmişti. Şuan için Af kanunu tasarısı hazırlanıyor. Vekilimizde meclis açılır açılmaz bunu gündeme getirecek ve Milliyetçi Hareket Partisi vekilleri ilk olarak mecliste bunu konuyu gündeme alacaklardır. Affın zaten belirli kriterleri var. Yani Af verilmeyecek kişiler bellidir. Liderimiz de belirttiği gibi bunlar, uyuşturucu, çocuk istismarcıları, katiller, teröristler, FETÖ’cüler gibidir ve bunların haricinde gerçekten kader mahkumları da var. Devlet Beyin de söylediği kader mahkumlarının özgürlüğüne kavuşmasıdır. Biz de bu konuda elimizden geldiğince destek vermeye çalışıyoruz. İnşallah mahkum yakınlarına hayırlı bir haber verilecektir" diye konuştu.