Milletvekili Fendoğlu’dan vize girişimi

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Malatya Milletvekili Mehmet Celal Fendoğlu’nun öncülüğünde, Malatya’nın da içerisinde yer aldığı bölgedeki vatandaşların Almanya vize işlemleri için yetkilendirilmiş kuruluş olan İDATA aracılığı ile vize alım süreçlerini hızlı bir şekilde gerçekleştirilebilmesi için çalışmalara başlanıldı. Bu kapsamda Almanya Büyükelçiliği temsilcileri Vize Bölüm Başkanı Jög Fürstenau, Savunma Ateşesi Kurmay Albay Frank Tismer Malatya’ya geldi.

Malatya Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Oğuzhan Ata Sadıkoğlu’nun da katıldığı toplantıda İDATA vize alımı sürecindeki işlemlerin Malatya’da yapılabilmesi için gerekli görüşmeler yapıldı. Bu kapsamda Malatya Ticaret ve Sanayi Odası bünyesinde İDATA’ya ücretsiz yer tahsisinin de yapılması gündeme geldi.

Almanya Büyükelçiliği temsilcileri, vize işlemlerinin Malatya’da yapılmasına olumlu bakarken, İDATA yetkilileri ve Almanya Büyükelçiliği temsilcileri ilerleyen günlerde yeniden bir araya gelerek konuyu karara bağlayacakları öğrenildi.

Vize toplantısının ardından Almanya heyeti, Malatya’nın önemli turizm mekanlarını da ziyaret ettiler. Ziyarette, Malatya’ya gelen yabancı turist sayısının arttırılabilmesine ilişkin de istişareler yapıldı.

Toplantı ile ilgili değerlendirmelerde bulunan Milletvekili Fendoğlu, Malatyalıların Almanya’ya gidişlerinin daha rahat bir şekilde olması adına Malatya’da da vize başvurularının yapılması hedeflediklerini söyledi. Malatya’nın yanı sıra bölge illerinde de başvuruların yapılabilmesi adına girişimlerde bulunduklarını ifade eden Fendoğlu, “Malatya’mızın turizm potansiyelini ortaya koyarak ilimizin yabancı turistlere daha iyi tanıtılabilmesi ve Malatya’mıza gelen yabancı turist sayısının artabilmesi amacı ile önemli görüşmeler de gerçekleştirdik” şeklinde konuştu.

Malatya Ticaret ve Sanayi Odasının da bu konuda önemli katkılar sunduğunu kaydeden Fendoğlu, tüm kamu, kurum ve kuruluşlar ile özel sektör temsilcileri ile Malatya’nın gelişmesi adına elbirliğiyle çalıştıklarını dile getirdi.

Malatya’nın hem ulusal hem de uluslararası arenada hak ettiği değeri alabilmesi için önümüzdeki günlerde de önemli çalışmalar yapılacağını ifade eden Fendoğlu, “Milletvekili olmanın gerektirdiği sorumlulukları yerine getirebilmek amacıyla gece gündüz çalışacağımızı ve bu konuda katkı sunmak isteyen herkese kapılarımızın sonuna kadar açık olduğunu belirtmek istiyorum” diye konuştu.