Milletvekili Fendoğlu'ndan 10 Kasım mesajı

MHP Malatya Milletvekili Mehmet Celal Fendoğlu, 10 Kasım Atatürk'ün ölüm yıldönümü dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

Milletvekili Fendoğlu, yayımladığı mesajında Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün devlet adamı vasfıyla ve muzaffer komutan yapısıyla Türk tarihine damga vurmuş bir değer olduğunu dile getirerek, "Atatürk, zorluğu yenmiş, zorbalara direnmiştir. Atatürk Türk milletine kendisini adamış, Milli Mücadele'yi başarıya ulaştırmak için canını dişine takmış inanmış ve ülkü sahibi bir şahsiyettir. Onun mizacında karamsarlık yoktur. O, milletine samimiyetle inanmış bir yürek, vatanına sevdalı fazilet timsali bir şahsiyettir. Sahip olduğu azim ve kararlılığıyla Türk milletinin yol başçısı olmuştur. Atatürk milletine umut olmuş, ufuk olmuş, sarsılmaz azim ve mücadelesiyle vatanı kurtarmış, ülkü olmuş Cumhuriyeti kurmuştur. Harap olmuş bir ülkeyi, yorgun düşmüş bir milleti yeniden kuvvet haline getirmek onun marifeti, onun muzafferliği olmuştur. Önce vatan kurtarıp sonra devlet kuran milliyetçi bir mimar, milli bir mihverdir” ifadelerine yer verdi.

Mustafa Kemal Atatürk'ün ‘Büyük ölülere matem gerekmez, fikirlerine sadakat gerekir' sözünü de anımsatan Fendoğlu, açıklamasını şöyle sürdürdü:

Bize göre, 10 Kasım ağıt, matem döneminden ziyade, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün daha iyi anlaşılması, daha iyi tanınması için bir fırsat, bir imkan, olmalıdır. Onun düşüncesinde ve yüreğinde hedefi olan muasır medeniyetler ufkuna ulaşmamız için Türkiye Cumhuriyetinin kuruluş çizgisinden ayrılmadan büyümek ve gelişmek için daha fazla gayret etmemiz gerekmektedir. Bu düşüncelerle aziz şehitlerimizi, kurucu kahramanları, kurtuluşumuzun mümtaz neferlerini rahmet, minnet, şükran ile anıyorum. Ebediyete irtihalinin 80'inci yıldönümünde ilk Cumhurbaşkanımız Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü rahmetle, minnetle, şükranla anıyorum."