Milletvekili Fendoğlu'ndan açıklama

MHP Malatya Milletvekili Mehmet Celal Fendoğlu, döviz manipülasyonu ile Türkiye üzerinde oynana oyunlara değinerek “Gücünü milletinden alan bu devlet Allah'ın izniyle tüm şer odaklarının oyunlarını bozacaktır” dedi.

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Malatya Milletvekili Mehmet Celal Fendoğlu, Malatya'da 2'nci Organize Sanayi Bölgesi'nde (OSB), bu süreçte işçi çıkarma yerine çalışanlarına zam yapan ve yeni yatırımlar yapma kararı alan bir işletmeyi ziyaret etti.

Tekno bağlantı elemanları fabrikasında Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Tecdelioğlu'nu ziyaret eden Milletvekili Fendoğlu, Malatya'da 200, Türkiye genelinde ise bin kişiyi istihdam eden şirketin ekonomik savaşın yaşandığı bu dönemde yapmış olduğu uygulamanın diğer işletmelere de örnek teşkil etmesi gerektiğini söyledi.

Türkiye'nin büyük bir ekonomik savaş içerisinde olduğunu kaydeden Milletvekili Fendoğlu, “Tüm sıkıntılara rağmen yatırımlarına devam etme kararı alan, ayrıca bu süreçte yine tüm çalışanlarına da yüzde 11 oranında zam yapma kararı alan Mustafa Tecdelioğlu'na teşekkür ediyoruz” ifadelerine yer verdi.

Bu davranışın, bu hassas dönemde büyük bir öneme sahip olduğunu dile getiren Fendoğlu, “Türkiye hassas bir dönemden geçerken mevcut yatırımlarını muhafaza etmesi ve bunların üzerine yenisini eklemesi hasebiyle çalışmalarına durmadan ve ülke sevdasıyla devam eden bu işletmeniz tüm işletmelere örnek teşkil etmektedir” şeklinde konuştu.

Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin büyük bir devlet olduğunu vurgulayan Fendoğlu, şöyle devam etti.

"Milletimiz her türlü zorluğun üstesinde gelecek güce kararlılığa sahiptir. Gücünü milletinden alan bu devlet Allah'ın izniyle tüm şer odaklarının oyunlarını bozacaktır. Ülkemiz işletmecilerinin ve çalışanlarının, var gücüyle bu ekonomik savaşta devletinin yanında yer aldığını bugünkü ziyaretimizde bir kere daha gördük. Ayrıca bu işletmemiz, ekonomik sıkıntıların yaşandığı dönemde de krizin fırsata çevrilebileceğini, kararlılık, azim ve stratejik planlarla birçok sıkıntının üstesinden gelinebileceğini de kanıtlamaktadır. Güçlü işletmeler ve güçlü çalışanlar Türkiye'nin gelişmesi yolundaki en önemli ihtiyaçlarımızdandır. İşletmelerimiz Türkiye'nin gelişmesi için hem birbirlerine destek verecek hem de bu rekabet ortamında kendilerini geliştirerek Türkiye'nin gücüne güç katacaklardır."

Milletvekili olarak işletmecilerin yaşadığı sorunlara çözüm üretme anlamında ellerinden geleni yapacaklarını da belirten Fendoğlu'na işletmeci Tecdelioğlu tarafından teşekkür plaketi taktim edildi.

Milletvekili Fendoğlu, daha sonra fabrikayı gezerek işçilerle sohbet etti.