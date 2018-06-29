Milletvekili Fendoğlu’ndan Avşar’a teşekkür ziyareti

Seçim sonrası teşekkür ziyaretlerine devam eden Mehmet Fendoğlu, MHP Malatya İl Teşkilatını da ziyaret ederek, seçim sürecinde kendisine verdikleri desteklerden dolayı İl Başkanı Avşar başta olmak üzere partinin tüm kademesinde görev halan herkese teşekkür etti. MHP’nin seçim öncesi bir takım yazılı ve görsel basınında anketler üzerinden oy oranının yüzde 5,5- 6 arasında gösterildiğini anımsatan Fendoğlu, oluşturulmaya çalışılan bu algının tutmadığını söyledi. MHP’de bir patlama olduğunu ifade eden Fendoğlu, “Gerek il başkanımızın, ilçe başkanlarımızın, Ülkü Ocakları başkanımızın ve siz değerli yönetim kurulu üyelerimizin 7 aylık gibi kısa bir zamanda başarı ve çalışmadır. Dolayısıyla bu gururu bu zaferi içinizde doya doya yaşayın. Ananızın hak sütü gibi helal olsun. Allah nasip ederse bundan sonraki süreçte daha başarılı olacağız. Bundan hiç kimsenin endişesi olmasın. Önümüzde 9 aylık gibi kısa bir zaman var. Yerel seçimlerde alacağımız belediyeler ile daha güçlü olacağız. Bu süre içerisinde herkes kendi eksiğini gördü. Tüm ilçelerde MHP oylarını yükseltmiştir” şeklinde konuştu.

MHP İl Başkanı Avşar ise göreve geldikleri günden itibaren seçim hazırlıklarına başladıklarını belirterek “Seçimde başarılı olduk. Bilge liderimize mahcup olmadık. Malatyalı hemşehrilerimize mahcup olmadık. Güzel çalışmalar yaptık. Bütün çalışmalarımız ile birlikte titiz bir çalışma içerisine girdik. 16 yıl sonra gelen başarı bizleri ziyadesiyle onurlandırmıştır. Size de hayırlı hizmetler diliyorum. Malatya’nın hizmetkarı olacağınıza canı gönülden inanıyorum. Sayın vekilimiz ile birlikte Malatya’da öncelikle yerel seçimlerde neler yapabiliriz istişarelerini yapacağız. Ve uyum içerisinde inşallah yerel seçimlerde de başarılı olacağız" diye konuştu.