Milletvekili Fendoğlu'ndan iki ilçeye ziyaret

Fendoğlu'na MHP Malatya İl Başkanı Ramazan Bülent Avşar, Battalgazi İlçe Başkanı Mesut Samanlı eşlik etti.

İlk olarak Yazıhan ilçesinde MHP Yazıhan İlçe Teşkilatını ziyaret eden Fendoğlu burada yaptığı konuşmada, “Yazıhan İlçemizi sık sık ziyaret ediyoruz 24 Haziran Genel seçimlerde ilçemiz başarılı sonuç aldı. Yazıhan kendisine düşüneni fazlasıyla yaptı, ben huzurlarınızda teşkilatım ve kendi adıma huzurlarınızda bir kez daha teşekkür ediyorum, genel seçimlerdeki başarınızdan dolayı, sizlere teşekkür ediyorum. 31 Mart 2019'da yapılacak olan Yerel seçimler ‘de Yazıhan'da Belediye almak istiyoruz inşallah burada hepinize büyük bir görev düşüyor. Şuan aranızda İsmet Bey var aday olur mu bilmiyorum bunun gibi değerli olan arkadaşları çıkarsanız ön plana Yazıhan'da iyi sonuç alacağımızı düşünüyorum, kısa süre sonra aday adayılar kesinleştirdikten sonra ben ve teşkilatımız Yazıhan'ın arkasında olacağız, çalışmalarınızı destekleyeceğiz. İlçedeki Belediye'de almak istiyoruz, burada sizlerin iradesi önemli inanırsanız biz Yazıhan'daki belediye alırız iyi çalışma yapıp iyi bir adayla geldiğimiz takdirde Yazıhan içinde oturan derdini bilen milli yerli ve köylü olan aday burada seçimi alır bize sizlere teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu.

Fendoğlu ve beraberindeki heyeti daha sonra Hekimhan ilçesini ziyaretti.

Burada da bir konuşma yapan Fendoğlu, cumhur ittifakının yoluna devam ettiğini kaydetti.