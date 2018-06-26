Milletvekili Fendoğlu’ndan Malatyalılara teşekkür

Uzun yıllar aradan sonra Malatya’da milletvekili çıkaran MHP’de büyük sevinç yaşanıyor. Malatya’da 78 bin 371 oy alarak milletvekili seçilen Mehmet Celal Fendoğlu “Bize bugünleri gösteren Allah’a hamd olsun” dedi.

Fendoğlu, “Başta Milliyetçi Hareket Partisi İl Başkanlarıma, ilçe başkanlarıma ocak başkanlarına, belde başkanlarına, mahalle başkanlarına, kadın kolları başkanımıza, bu konuda gönüllü olarak yurtdışından gelip bu davaya omuz veren tüm dostlarıma, kızım Alara’ya, aileme, kardeşlerime, vatandaşlarıma ve tüm Malatyalılara buradan selamlarımı, sevgilerimi, muhabbetlerimi gönderiyorum. Hürmetle önlerinde eğiliyorum” şeklinde konuştu.

Malatya’da MHP’ye 19 yıllık hasretin sona erdiğini ifade eden milletvekili Fendoğlu, "En son 1999 yılında rahmetli Namık Hakan Durhan arkadaşımızı göndermiştik. Ondan buyana Milliyetçi Hareket Partisi yetim kalmıştı Malatya’da, sahipsiz kalmıştı. Artık başları dik, alınları açık bundan sonra her platformda onların sesi olabilecek bir vekilleri var, bir temsilcileri var. Hiç birisi endişe etmesinler gururla gezsinler” ifadelerini kullandı.

Cumhur İttifakını değerlendiren MHP’li Fendoğlu, “Zaten Milliyetçi Hareket Partisinin katkısını uzak ara görebiliyorsunuz. Malatya’da daha önce yüzde 54 olan oyları bugün yüzde 70 oranında Cumhur İttifakı’nda cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan yüzde 70’in üstünde oy almıştır. Bunda Milliyetçi Hareket Partisinin inanmış kadroları, ülkücüleri, gönüldaşları bir fiil Devlet Bahçeli’nin çağrısına uyarak, yüzde 14 civarında bir oy vermiştir. Şuanda bizim oy oranımız yüzde 16’dır. Yüzde 54’den. Cumhurbaşkanlığına verdiğimiz yüzde 16’yı vekillikte de almışız. Dikkat ederseniz ne bir eksik ne bir fazladır. Bu konuda tüm ülkücü camiayı duyarlı davrandıkları için de kendilerine teşekkür ediyorum” dedi.

Fendoğlu, MHP’nin 2’nci sıra adayı Ömer ekici ve 3’üncü sıra adayı Burhan Coşkun’un seçilmediği için sevinçlerinin buruk olduğunu kaydederek, "3 milletvekili arzu ediyorduk. Malatya’daki dedikodular bizi rahatlatmadı, biz onlara inanmadık. Çalıştık aday olan arkadaşlarımızla, aday adaylarımızla, ekibimizle özellikle genç bir ekimizle, sosyal medyada piyer araştırmalarında 1 numara olan ekibimizle bütün il, ilçe, belde, köy ulaşmadığımız yer kaldıysa eğer haklarını helal etsinler. Mazbatadan sonra kendilerine teşekkür ziyaretlerine gideceğim. Ben, başta ülkücü camia, Milliyetçi Hareket Partisi camiası olmak üzere; tüm Malatya’nın vekiliyim. Buradan herkes merak etmesin hepsinin sesiyim, hepsinin sahibiyim, endişelerine gerek yok. Rahmetli Hamido’nun değdiği gibi, ’Haktan yanayım, milletten yanayım, doğruluktan yanayım’ biz bu doğruluktan yana cayarsak eğer gök girsin, kızıl çıksın” diye konuştu.