Milletvekili Fendoğlu'nun Mevlid Kandili mesajı

Fendoğlu mesajında, “Alemlere rahmet olarak gönderilen Sevgili Peygamberimiz Hz. Muhammed Mustafa'nın (SAV) doğum günü Müslüman alemince mevlit kandili olarak kutlanmaktadır. Bu mübarek gün bizlere birlik ve beraberliğin, fakire yardım etmenin ve topluma faydalı hizmetler üretmenin önemini bir kez daha hatırlatmaktadır. Güzel ahlakı ile etrafındaki insanlara örnek olan Sevgili Peygamberimiz Hz. Muhammed Mustafa (SAV) ümmetine hizmet etme aşkını bizlere miras bırakmıştır. Bu aşk bizi bugün harekete geçiren en önemli motivasyon kaynağıdır. Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed Mustafa (SAV) kurmuş olduğu medeniyet bugün hala bir çok insan tarafından araştırmalara konu olmakta ve hepimizin hayatına yol göstericiliği ile ışık tutmaktadır. Özlemi ile yaşadığımız Sevgili Peygamberimiz Hz. Muhammed Mustafa'nın (SAV) doğum gününün Müslüman Alemindeki birlik ve beraberliğin artırılmasına vesile olmasını Yüce Rabbimden niyaz ediyor, tüm Türk-İslam aleminin ve Malatyalı hemşehrilerimizin mevlit kandilini en içten duygularımla tebrik ediyorum” ifadelerine yer verdi.