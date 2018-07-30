Milletvekili Kahtalı, gündemi değerlendirdi

Beraberinde AK Parti İl yönetimi ile birlikte Malatya Gazeteciler ve Televizyoncular Cemiyetini ziyaret eden Milletvekili Hakan Kahtalı, başkanlığa yeni seçilen Fatih Avcı ve yönetimine başarılar diledi.

24 Haziran seçimleri sonrasında TBMM’de yoğun bir çalışma temposunu geride bıraktıklarını belirten Kahtalı, “Çıkan kanunların netleşmesiyle beraber 1 Ekim’e kadar meclis tatil oldu. Bizde illerimizde Malatya’mızda hem şehirlerimize buluşmak üzere vatandaşlarımızın sıkıntılarını dertlerini dinleyip çözüm bulmak için gayret içerisinde olacağız” dedi.

Seçim sürecinde AK Parti’ye ve Cumhurbaşkanı Erdoğan’a verilen destekten dolayı tüm Malatyalılara teşekkür eden Kahtalı, “Gerçekten huzur içinde bir seçim geçirmiş olduk” ifadelerine yer verdi.

24 Haziran sonrası TBMM’nin ilk defa yüksek katılımlı bir oranla temsil edildiğini kaydeden Kahtalı, “Şuanda siyasi partilerin yüzde 97’isi mecliste. Bundan sonraki süreçte yapacağımız işlerimiz var, memleketimize hizmet etmemiz gerekiyor. 16 Yıl AK Parti olarak nasıl hizmet ettiysek bundan sonra inşallah iktidar olarak hizmet edeceğiz memleketimize” şeklinde konuştu.

Seçim sonrasında muhalefet partilerinde yaşanan kongre tartışmalarına da değinen Kahtalı, “Muhalefet partileri hemen kendi içlerinde bölünmeler yaşadı. Kurultaya gidiyorlar, kongreye gidiyorlar. Kimi genel başkanlığından istifa edeceğini söylüyor, bir daha aday olamayacağını söylüyor. Değişik ortama giriyorlar, kendi ifadeleriyle her seçime çıktıklarında yenildiler. Bunu söyleyen Muharrem İnce’ de yenilmiş oldu. Biz isteriz ki muhalefet güçlü ve yapıcı bir muhalefet olsun yapılan hizmetleri kabul etsin daha iyi yapılacak neler var bunlar için de bize ışık tutsunlar isteriz. Bu güne kadar yapılan ne varsa muhalefet ne varsa aleyhinde konuşan beğenmeyen takdir etmeyen bir muhalefet gerçeği var bununda değişmesi gerekiyor Cumhurbaşkanlığı Hükümet sisteminde” ifadelerini kullandı.

Bu seçimin bir diğer farkının da parlamenter sistemden Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemine geçildiğini belirten Kahtalı, “Malatya bazında baktığımız zaman, milletvekili arkadaşlarımızla İnşallah Malatya Büyükşehir Belediye Başkanımız ve teşkilatlarımızla beraber bütün belediye başkanlarımızla beraber Malatya’mıza hizmet etmek için gayret içinde olacağız” ifadelerine yer verdi.

Kayısı konusunda da sorunların yakından takipçisi olduklarını dile getiren Milletvekili Kahtalı, “Malatya’da kayısı hasadında artık sonuna geldik. Bundan sonra artık ürünlerin satışı dönemine geldik. Geçtiğimiz günlerde kayısının pazara erken gelmemesi noktasında açıklama yapmıştım ve fiyatlarının artacağını söylemiştim. Hamdolsun dediğimiz oldu, kayısı fiyatları artmaya başladı ve daha yükselecek. Bu sene kayısılarımız maalesef dolu yarası bazılarında yağmurdan dolayı çil var çok az miktarda sağlam kayısımız var. Daha iyi fiyatlara gelecek, çiftçi kardeşlerimizin ürünlerini Pazar getirme noktasında acele etmemeleri gerekiyor. Bir kez daha buradan uyarmak istiyorum, kayısılarımız için lisanlı depolama yerlerini yaptık” dedi.

Cemiyet Başkanı Fatih Avcı ise Türkiye’nin 24 Haziran seçimleriyle birlikte yeni bir döneme girdiğini ifade ederek “Malatya Gazeteciler ve Televizyoncular Cemiyeti olarak bir kongre sürecimiz gerçekleşti. Ben ve yönetimim sahada çalışan gazeteci arkadaşlardan oluşuyor. Bugün de daha önce AK Parti Malatya il başkanlığı görevini yapan ve 27‘nci dönemde milletvekilimiz olan Hakan Kahtalı Bey bizleri ziyaret ederek hayırlı olsun temennisini iletmek için buradalar” diye konuştu.