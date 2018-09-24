Milletvekili Kahtalı, Hekimhan'ı ziyaret etti

AK Parti Malatya Milletvekili Hakan Kahtalı, Malatya'daki temasları kapsamında AK Parti Hekimhan İlçe Teşkilatını, esnaf ve vatandaşları ziyaret etti.

Milletvekili Kahtalı, ilçeye bağlı mahalleleri ziyaret ederek, vatandaşlarla bir araya geldi. Kahtalı burada yaptığı açıklamada “Birlikte daha iyi işler yapabilmek, ülkemizi kalkındırmak, huzuru, refahı artan bir ülke olmak, bu dünyada kalan zamanımızı hayır ile geçirebilmek gayreti içinde olacağız.” ifadelerini kullandı.

FETÖ başta olmak üzere tüm terör örgütleri ile mücadelelerini kararlılıkla sürdüreceklerini dile getiren Kahtalı, bunun yanı sıra ülkenin ekonomik olarak büyümesi adına da gayret içerisinde olacaklarını söyledi. Türkiye'nin karşısında birçok hain gurup olduğunu kaydeden Kahtalı, “Bu gurupların içerisinde bizden görünenler var. Ülke menfaatine çalışıyormuş gibi görünüp hainlik edenler var, bunların hepsinin farkındayız. Biz millet olarak birlik ve beraberlik içerisinde, bunların hepsinin üstesinden geleceğiz” şeklinde konuştu. AK Parti'nin arkasında davaya inanan insanlar olduğunu aktaran Kahtalı, “Mutlaka eksiklerimiz ve geliştirdiğimiz işler vardır. Ama hiç kimse, '16 yıl önce iyi olan bir iş, şu an kötüye gidiyor' diyemez. Sağlıkta, ulaşımda, ekonomide, eğitimde, sosyal yardımlaşmada AK Parti hükümetleri önemli hizmetler yaptı. Dünyada böyle bir siyasi hareket yok. Bu hareketin arkasında inanmış bir millet var" diye konuştu.

Kahtalı, ilçede Büyükşehir Belediyesi tarafından yaptırılan kaldırım çalışmalarını da yerinde inceleyerek bilgiler aldı. Hekimhan'a yaptığı çalışmalarından dolayı Büyükşehir Belediye Başkanımız Hacı Uğur Polat'a teşekkür eden Kahtalı, daha sonra Güzelyurt ve Kurşunlu Mahallelerini de ziyaret ederek bazı ziyaretlerde bulundu.

Kahtalı, Hekimhan ziyaretlerinde kendilerine eşlik eden Hekimhan İlçe Başkanı Adil Ağcan ve Hekimhan Koordinatörü Kamil Bitter ile ilçe teşkilatına da teşekkür etti.