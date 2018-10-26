Milletvekili Kahtalı imar barışı hakkında bilgi aldı

AK Parti Malatya Milletvekili Hakan Kahtalı, Çevre ve Şehircilik İl Müdürü Fikret Onhan'ı ziyaret ederek yapılan çalışmalar ve imar barışı hakkında bilgi aldı.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Çevre ve Şehircilik İl Müdürü Fikret Onhan, en önemli gündemlerinin imar barışı olduğunu aktararak, son durum hakkında Kahtalı'yı bilgilendirdi. Onhan, “Biz Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü olarak ilimizde bize verilen her türlü görevi yerine getirmeye çalışıyoruz. Ağırlıklı olarak yapı işleri, imar barışı, arazi tahsisleri ve kiralama gibi birçok konuda çalışmalar yürütüyoruz. Bu günlerde üzerinde durduğumuz en önemli konu imar barışı. Başvurular bitmek üzere, başvuru yapamayan vatandaşlarımıza stantlar açarak yardımcı olmaya çalışıyoruz. Bu çok önemli bir konu vatandaşlarımız inşallah bu barıştan en güzel şekilde faydalanırlar” şeklinde konuştu.

İmar barışının çok önemli olduğunu aktaran Milletvekili Hakan Kahtalı ise, “İmar barışı çok büyük bir sorundu, 30-40 yıllık binalar doğalgaz alamıyordu, elektrik abonesi olamıyordu. Bu sorun ve sıkıntıların giderilmesi gerekiyordu. Hamd olsun bu süreçte imar barışı gündeme geldi ve Cumhurbaşkanımızın onayıyla gerçekleşmiş oluyor. İmar barışı 31 Ekimde son ama bizim talebimiz bu sürenin biraz daha uzatılması yönünde” dedi.

Malatya'daki kentsel dönüşüm sorununun Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'un talimatıyla çözüldüğünü aktaran Kahtalı, Bakan Kurum'a teşekkür etti.