Milletvekili Kahtalı’dan savunma sanayine övgü

Türkiye’de yeni hükümet sistemine geçişle beraber ekonominin en önemli gündem maddelerini, başta stratejik sektörler olmak üzere katma değerli üretimi arttıran, dışa bağımlılığı azaltan ve cari açığı düşürecek sektörlerin oluşturduğunu belirten Kahtalı, stratejik sektörlerde sağlanacak değişim ve dönüşümün de yeni dönemde ekonomi politikalarının en önemli öncelikleri arasında yer alacağını kaydetti.

Türkiye’nin son yıllarda başta savunma sanayii, enerji sektörü ve ağır endüstriyel üretimde gösterdiği başarılı performansın bilindiğini dile getiren Milletvekili Kahtalı, “Dolayısıyla bugün bu sektörlerde gerçekleşen başarılı performansın ekonomimizin diğer sektörlerinde de gerçekleşmemesi için hiçbir sebep bulunmuyor.Bu nedenle, Ülkemizin kaynaklarını, stratejik sektörler olarak tanımlanan yani katma değeri yüksek, dışa bağımlılığı azaltacak ve cari açığı azaltan alanlara yönlendirmek için gayret içerisinde olacağız” ifadelerine yer verdi.

Savunma sanayi, enerji sektörü ve ağır endüstriyel üretim sanayisinde bir ekonomi destanı yazıldığını ve yazılmaya da devam edildiğini ifade eden Kahtalı, “Örneğin savunma sanayimiz ile bir taraftan katma değerli ürünlerin üretimi ve ihracatı gerçekleşirken, diğer taraftan gerçekleşen büyük savunma projeleri sayesinde nitelikli iş gücü yetiştirerek ülke ekonomisine önemli ölçüde katkı sağlıyoruz” şeklinde konuştu.

Türkiye’nin 2000’li yılların başına kadar savunma sanayiinde yüzde 80’e yakın oranda dışa bağımlıyken, bugün bu oranın yüzde 35 seviyelerine düştüğünü de dile getiren Kahtalı, “Ayrıca, savunma sanayiinde son 16 yılda gösterdiği performans sayesinde savunma sanayii üretiminde yerlilik oranımız yüzde 20’den yüzde 65’e yükseltmiştir.

Savunma sanayii, ekonomide stratejik alanlarda yani üretimi artırmanın ve dışarıya bağımlılığı azaltmanın yanında ekonomimizin diğer alanlarına da çok ciddi bir katkı sağlamaktadır” ifadelerini kullandı.

Savunma sanayiinden elde edilen bilgi birikimin altyapı ve sanayide dijital dönüşümünün gerçekleşmesini kolaylaştıracağını da ifade eden Kahtalı, “Başka bir deyişle savunma sanayiinde gerçekleştirilen AR-GE çalışmaları teknik kapasitemizi arttırarak üretimin diğer alanlarında da kullanılmaktadır. Dolayısıyla Ülkemizin yeni ekonomik başarılarında, stratejik sektörlere verdiğimiz önem ve bu sektörlere ayırdığımız kaynaklarla birebir ilgili olduğunu önemle ifade ediyorum” diye konuştu.