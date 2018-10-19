Milletvekili Kahtalı'dan Ticaret Borsasına ziyaret

AK Parti Malatya Milletvekili Hakan Kahtalı, Malatya Ticaret Borsası Başkanı Ramazan Özcan ve yönetimini ziyaret etti. Ziyarette ilk olarak söz alan Borsa Yönetim Kurulu Başkanı Ramazan Özcan, borsa çalışmaları hakkında detaylı bilgiler verdi. Türkiye'de ilk 10'un içerisinde faaliyet gösteren bir borsa olduklarını belirten Özcan, kayısı da yaşanan sıkıntıları geçtiğimiz günlerde Malatya'yı ziyaret eden Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'ye aktardıklarını söyledi.

Lisanslı depoculuk ile ilgili de devam eden çalışmalardan bahseden Özcan, Ticaret Borsası olarak damga vergisi tahakkukunun yaptırdıklarını belirterek üzerlerine düşen görevi yerine getirdiklerini kaydetti. AK Parti Malatya Milletvekili Hakan Kahtalı ise kayısının Malatya için kıymeti bir ürün ve olmazsa olmazlarından olduğunu ifade ederek “Kayısının C belgesi alması ve dünyanın bu belge ile ilimizi, ülkemizi tanımış olması çok önemli bir şeydi. Malatya'da Ticaret Borsasının Lisanslı depoculuk için çalışma ve gayretlerini biliyoruz. Lisanslı depoculuk Malatya için önemli bir şeydi. Malatya'da kayısı ile alış veriş yapan tüm insanların rahatça alışveriş yapabileceği bir ortam olacak” şeklinde konuştu.

Bu durumun fiyat istikrarı konusunda da çok önemli olduğunu ifade eden Kahtalı, “Üreticimiz bu ürünü ürettiğinde mecbur kalıp aynı gün pazara getirme zorunda kalmayacak. Üretici kayısıyı üretirken bunu bir masrafla yapabiliyor. Bu masrafını karşılayabilmek için çok hızlı bir şekilde pazara getirmek durumunda kalıyor. İşte bunu ortadan kaldırmak için üreticinin, üretime başlattığı, hazırladığı ve satımına geldiği andan itibaren harcadığı masrafları bir şekilde ziraat bankası faizsiz kredi olarak verilmesi gerekiyor. Üretici bu parayı aldığı zaman kimseye muhtaç olamadan ürününü üretecek, ürünü satar hale geldikten sonra lisanslı depoda muhafazası olacak. Belirli süresi dolduğunda da ihtiyacına binaen bunu pazara getirecek. Hem bu pazardaki oluşumu içerdeki esnaflarımız takip ettiği kadar, yurt dışından bu ürünü ithal eden firmalarda en az içerideki tüccarlarımız kadar takip edecek” ifadelerine yer verdi.

Ürünün geliştirilmesinin tek yolunun bulunduğunu belirten Kahtalı, “Ürünün Malatya'mızdan diğer ülkelere ihracatı yapılırken ham madde olarak değil, mamul olarak satılması gerekiyor. Bu mamuller ambalaj içerisine girip çeşitlendirilerek yapılabilir. Her yıl dünyada düzenli olarak gıda fuarı yapılıyor. Bu yıl Paris'te gerçekleştirilecek. İnşallah kayısı borsası olarak ta biz orada stantlarını açacak. O yüzden bu pazarın daha çeşitlene bilmesi için farklı noktalarda ürünü taşıyabilmemiz gerekmektedir” diye konuştu.

Malatya'ya yeni bir Kayısı Şire Pazarının yapılması gerektiğini de dile getiren Kahtalı, “Yeni bir şire pazarına ihtiyacımız var. Bu şire pazarı, yılda 300 milyon dolar ihracatı olan bir ürünün pazarlanabileceği bir ortam olmadığını teşkil ediyor. Borsa başkanımız göreve geldiğinde, o dönem Belediye Başkanı Ahmet Çakır'a, ‘Bizim dışarıdan gelen esnafı gezdirebileceğimiz, dolaştırabileceğimiz, esnafımızın da çok rahat edebileceği, ürününün depolayabileceği nezih ve güzel bir ortama çok acilen ihtiyacımız var' demişti. Bununla ilgili Başkanımız projelerini yapmıştı zaten. Malatya'daki üretilen kayısının özel ve aynı zamanda nezih bir ortamda satılması gerekiyor. Bunun için kesinlikle pazarın oluşması gerekiyor. Şuanda ki şire pazarının bunu oluşturmadığını hepimiz çok iyi biliyoruz. Eski şire pazarının dışarıdan veya içeriden gelen turistleri gezdirebileceğimiz alanda maalesef halen ürünlerimiz yerlere dökülüyor. Bu ürünlerin orada sadece pazarda satış ürünleri olması gerekiyor” ifadelerini kullandı.