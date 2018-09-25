Milletvekili Kahtalı'dan torpil iddialarına yanıt

AK Parti Milletvekili Hakan Kahtalı, bugün bir gazetenin manşetine taşıdığı iddia üzerine açıklama yaptı. Habere konu olan faksın, kendisi ve Darende İlçe Başkanı Süleyman Şimşek'in bilgisinin dışında çekildiğini söyleyen Milletvekili Kahtalı, faksı bir vatandaşın kendi inisiyatifi ile bilgileri dışında çekilmiş olabileceğini söyledi.

Kahtalı, “Konunun bizimle kesinlikle alakası yok. Bizim bilgimiz dışında yaşanan bu olayda, bir vatandaşın kendi inisiyatifi ile kendi imkanları ile meclise çektiği bir faks durumu var ortada. Bu da ne benim ne de ilçe başkanımızın bilgisi dahilindedir” ifadelerine yer verdi.

Haberde iddia edildiği gibi faksın Darende İlçe Başkanı Süleyman Şimşek tarafından TBMM'ye çekildiği bilgisinin de tamamen yalan olduğunu belirten Kahtalı, “Bu haber tamamen art niyetli bir yayındır. Haberde belge diye adlandırdıkları kağıt, partimizin antetli bir kağıdı olmadığı gibi, üzerinde ilçe başkanımızın ne bir imzası nede bir mührü var. Düz bir kağıt üzerinden algı oluşturmaya çalışıldığını ve tamamen kurgulanmış bir haber ile AK Parti üzerinde bir algı oluşturmaya çalışılmaktadır” şeklinde konuştu.

Milletvekili Kahtalı, bilgisi dışında gelişen bir olayda adının torpil ile bir araya getirilerek kamuoyunda yıpratılmaya çalışılmasını da kınadığını dile getirdi.

CHP Mersin Milletvekili Alpay Antmen'in sormadan ya da araştırmadan, böyle bir faksı sırf AK Parti adına algı oluşturması adına bilinçli bir şekilde kamuoyuna açıklamasında art niyet aradıklarını ifade eden Kahtalı, “Yalan ve iftira ile haber yaparak AK Parti'yi ve şahsım üzerinde algı oluşturmaya çalışan bu zihniyetin amacının ne olduğunu çok iyi biliyoruz. CHP bu ucuz siyasetinden de artık vazgeçmeli. ‘Çamur at izi kalsın' mantığıyla davranan ancak güneşin balçıkla sıvanamayacağını bilemeyecek kadar cahil olduklarını belirmek istiyoruz” diye konuştu.