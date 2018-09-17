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Milletvekili Kahtalı'dan yeni eğitim yılı mesajı

Yeni eğitim-öğretim yılının başlaması nedeniyle bir mesaj yayımlayan AK Parti Malatya Milletvekili Hakan Kahtalı, tüm öğrenci ve öğretmenlere başarılar diledi.


Kahtalı yayımladığı mesajında ekonomik olarak bağımsız ve kalkınmış toplumlarıyla dünyadaki lider ülkelerin kaliteli ve insan odaklı bir eğitim öğretim sistemine sahip olduklarını ifade ederek, “Genç ve dinamik nüfusa sahip ülkemizin, zengin medeniyetini temsil edecek ve hedeflerimize ulaştıracak nesillerimizi kaliteli bir eğitim öğretim sistemiyle buluşturmasına bağlıdır” ifadelerine yer verdi.


Tüm öğretmen ve öğrencilere yeni dönemde başarı dileyen Milletvekili Kahtalı'nın mesajında, "Hayallerimizi hedeflere, hedeflerimizi gerçeğe dönüştürme mücadelemizde en büyük gücümüz, nitelikli, özgüveni yüksek, milli ve manevi değerlerimizi özümsemiş nesillerimizdir. Bu duygu ve düşüncelerle 2018-2019 Eğitim Öğretim yılının hedeflerimiz doğrultusunda yetişecek nesillerimize ve fedakar öğretmenlerimize hayırlı olmasını diliyorum" denildi.

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