Milletvekili Kahtalı'nın avukatından gayrimenkül iddialarına cevap

AK Parti Malatya Milletvekili Hakan Kahtalı'nın Avukatı Nurettin Sert, son dönemlerde Malatya kamuoyunda Esenlik şirketinin gayrimenkulünün 2 tanesinin müvekkiline has satışının yapıldığı iddialarını yalanladı.

Konuyla ilgili yazılı bir açıklama yapan Av. Nurettin Sert, Hakan Kahtalı'nın itibarını zedeleyici ve iyi niyetten uzak her türlü açıklamaların, yersiz gündem oluşturma çabası ve reyting kaygılarından kaynaklandığını ifade etti. 1990 yılında kurulan ve yüzde yüz Malatya Büyükşehir Belediyesine ait olan Esenlik Şirketi'nin, yaptığı yatırımlar ve oluşturduğu katma değer ile Malatya ekonomisinin önemli aktörlerinden biri haline geldiğini kaydeden Sert, “Piyasada fiyat dengesinin sağlanması açısından önemli bir görev üstelenen Esenlik, Malatya halkına kaliteli ürünleri en ucuz fiyattan sunma çabası içindedir. Esenlik şirketi marketçilik faaliyetini 44 şubesi bine yakın çalışanıyla ve 200'ün üzerinde yerel tedarikçi ile sürdürmektedir. Bu 200 civarı tedarikçi firmaların içerisinde, müvekkilimiz Malatya Milletvekili Hakan Kahtalı'nın da yüzde 33 hissedarı olduğu şirkette bulunmaktadır. Müvekkilimizin hissedarı olduğu şirket 1998 yılından beri, Malatya ilimizde dahil olmak üzere 6 vilayetimize distribütör olarak ürün dağıtımı gerçekleştirmektedir. Aynı zamanda binin üzerinde müşterisine hizmet eden şirketin müşterilerinden biri de 1998 yılından beri Esenlik Şirketidir” ifadelerine yer verdi.

Geçtiğimiz Haziran ayında Esenlik şirketinde gerçekleşen yönetim değişikliğinin ardından şirketin talebi üzerine tedarikçi firma yetkilileriyle istişare toplantısının gerçekleştirildiğini anımsatan Sert, “Bu toplantıda tedarikçi firmaları gecikmelerden kaynaklı finansal anlamda rahatlatabilmek için tedarikçi firma alacaklarının yeniden yapılandırılması ve talep eden firmalara alacaklarına karşılık Esenlik şirketinin sahip olduğu gayrimenkuller ve taşıtlardan alma önerisi sunulmuştur. Müvekkilimiz Hakan Kahtalı'nın yüzde 33 hissedarı olduğu şirketin, şirket yöneticisi, Esenlik şirketinin bu önerisine olumlu yaklaşarak, Esenlik Şirketinden ticari kayıtlarla sabit olan alacaklarına karşılık, yine Esenlik Şirketinin belirlemiş olduğu ve piyasa değerinin üzerinde bir fiyattan 1 dükkan üzerinde anlaşma sağlanmış ve dükkanın devri yapılmıştır. Esenlik şirketi daha önceki dönemlerde de birçok kez bu uygulamaya giderek Esenlik Şirketinin menfaatlerini korumuş ve finansal olarak firmasını güçlü tutmuştur. Müvekkilimiz Malatya Milletvekili Hakan Kahtalı'nın hissedarı olduğu şirkete devredilen dükkan; şirket hissedarlarının hisseleri oranında tapuya tescil edilmiştir. Bu husus gerek Esenlik Şirketinin Yönetim Kararları gerekse tapu kayıtları ile sabittir.Ortada gizlenen saklanan bir satış işlemi olmadığı gibi herkese açık sıradan bir satış işlemi vardır” ifadelerini kullandı.

Malatya halkının malı olan Esenlik Şirketini korumanın her vatandaşın görevi olduğu gibi tedarikçi firmalarında görevi olduğunun altını çizen Sert'in açıklamasında, "Esenlik şirketi yapmış olduğu araştırmalar ve ilgili kurumlardan aldığı görüşler çerçevesinde Esenlik şirketinin menfaatleri doğrultusunda gayrimenkullerini ve araçlarını borçlarına karşılık tedarikçi firmaların alacaklarına karşılık sunmuştur. İddia edildiği gibi Esenlik şirketinin gayrimenkulünün 2 tanesinin müvekkilimize has satışının yapıldığı tamamen yalan ve iftiradır.Bu anlamda farklı firmalara toplamda 3 dükkan,9 daire ve 27 araç satılmıştır. Ayrıca kendi açıklamalarında bulunan hali hazırda 3 dükkan, 3 daire ve 17 taşıtın da satılacağını açıklamışlardır. Müvekkilimiz Sayın Hakan Kahtalı'nın itibarını zedeleyici ve iyi niyetten uzak her tür açıklamalar, yersiz gündem oluşturma çabası ve reyting kaygılarından kaynaklanmıştır. Gündem olma saiklerine müvekkilimizin isminin alet edilmesi üzüntü ve şaşkınlık ile karşılanmıştır. Şeffaf , yasal, aleni iyi niyetli çabaların art niyetli yorumlanması ve konumlandırılmasından kaynaklanan mağduriyetlere ilişkin yasal haklarımızıda mahfuz tutuyoruz" denildi.