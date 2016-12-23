Milletvekili Özhan ve Yaşar İl Emniyet Müdürünü ziyaret etti

AK Parti Malatya Milletvekilliri Taha Özhan ve Nurettin Yaşar, Malatya İl Emniyet Müdürü Ömer Urhal’a taziye ziyaretinde bulundu.

Ziyaretten dolayı milletvekillerine teşekkür eden Malatya İl Emniyet Müdürü Ömer Urhal, milletin birliği ve bütünlüğünün menfur, hain ve sinsi bir saldırı ile karşı karşıya olduklarını söyledi. Urhal, “İstanbul’da Kayseri de, Elbab da şehitlerimiz var. Şehitlerimize Allah’tan rahmet diliyorum. Kederli ailelerine sabırlar diliyorum. Gazilerimiz var. Gazilerimize acil şifalar diliyorum. Bizler güvenlik kuvveti olarak üzerimize düşeni her boyutuyla yapmaya devam edeceğiz. Bu anlamda bizi ziyaret eden milletvekillerimize hoş geldiniz diyorum” dedi. AK Parti Malatya Milletvekili Taha Özhan ise son 1,5 yıldır çok acı gördüklerini belirterek, “Temmuz 2015 yılından beri Malatya’mızda maalesef çok fazla acı gördük. Terör saldırılarından dolayı hayatını kaybeden sivillerden şehit olan polislerimize askerlerimize varıncaya kadar her bir cenaze namazı başka bir acı en son görmek istediğimiz şeyler ama çok zor bir coğrafya da zor şartlar altında istikrar arayışının olduğu bir yerde biz ülkemizin, milletimizin birliğini beraberliğini korumaya çalışıyoruz. Görünen o ki bunun bedeli ağır o bedeli başta milletimiz ödüyor. İnşallah olabildiğince onun ağırlığını azaltacak hem fiili işler hem de dualarımızla süreci sürdürmeye çalışıyoruz. Bunun odağında siz Polis Teşkilatlarımız var. Son birkaç haftadır vahşice acımasız saldırılar oldu. Gencecik kardeşlerimizin cenazelerine beraber katıldık. İnşallah bir daha görmeyiz bunları bu sadece bir temenni değil bu çabalarda bu yönde sizlerde bu çabaları yöneten bir müdürümüzsünüz. Bütün desteğimiz sizin yanınızdadır” diye konuştu.

AK Parti Malatya Milletvekili Nurettin Yaşar da başsağlığı ziyaretinde bulunduklarını kaydetti. Milletvekili Yaşar, “Bu yoğun sarsıntılı zorlu süreçte gösterdiğiniz performansa samimiyete dirence takdir etmemek mümkün değil. Yanınızda olduğumuzu beraber olduğumuzu bu teşkilata böyle günlerde çok daha fazla ihtiyacımız olduğunu belirtmekte yarar var. Sadece bir nezaket ziyareti değil bir dayanışma ziyareti aynı zamanda şuanda toplumuzun bütün kurumlarının yekvücut olarak kötü emellere kötü niyetlilere saldırgan tavırlara karşı bu fotoğrafta yer almak için geldik” şeklinde konuştu