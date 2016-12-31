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31 Aralık 2016 15:14

Milletvekili Şahin:

Milletvekili Şahin:

31 Aralık 2016 15:14

AK Parti Malatya Milletvekili Mustafa Şahin, sicil affı ile vatandaşların ödemeler ile alakalı sıkıntılarını bertaraf edecek yeni bir düzenleme yaptıklarını söyledi.
AK Parti Malatya Milletvekili Mustafa Şahin beraberindeki partililer ile birlikte Yeni Hamam Mahallesinde bulunan esnafları ziyaret etti. Burada esnafların sorunlarını dinleyen Milletvekili Şahin, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda kabul edilen torba yasa hakkın da esnaflara bilgi verdi.
Yaptıkları esnafı ziyaretleri ile halkın nabzını tuttuklarını ifade eden Şahin, “Vatandaşlarımızı ziyaret ederek hem nabzını tutuyoruz hem de güncel konular ile ilgili vatandaşlarımızın kafasındaki soru işaretlerini cevaplıyoruz. Esnafımız bugüne kadar hiç olmadığı kadar birlik ve beraberlik içerisinde hükumetinin devletinin yanında olduğunu bizlere ifade ediyorlar. Bugüne kadar bu ülke üzerinde bir takım emelleri olan çevrelerin yapmış olduğu ayak oyunlarının bilinci içeresinde olduğunun farkındalar. Vatandaşlarımızın bize vermiş olduğu bu destekle dualarına layık olacak hizmetler göstermeye gayret gösteriyoruz” dedi.
Anayasa çalışmalarının neticelendiğini kaydeden Milletvekili Şahin, Nisan ayının başında yerli milli bir anayasayı referandumla halka sunacaklarını kaydetti.
Şahin, “Esnafımızın başta sicil affı gibi bir takım beklentileri vardı. Şuanda plan bütçe komisyonunda görüşülmekte olan torba yasanın içeresinde sicil affı ile ilgili yeni düzenlemeler var. Daha önce vergi barışını zaten çıkarmıştık. Bununla beraber şuanda inşallah ciddi bir çalışma yapıyoruz. Sicil affı ile bugüne kadar özellikle esnafımızın tüccarımızın sanayicimizin iş adamlarımızın her ne türden borcu olursa olsun sıfırdan bir süreç başlatacağız. İnşallah vatandaşlarımızın bu sıkıntıdan kurtarılmasına vesile olacak düzenlemeler yapıyoruz. Vatandaşlarımızın pratik hayatta güncel hayatta ödemeler ile alakalı sıkıntılarını bertaraf edecek yeni bir düzenleme yapıyoruz. Amacımız piyasaya bir canlılık katmak. İnsanlarımızın beklentilerini karşılamak için gecemizi gündüzümüze katarak çalışmaya devam ediyoruz. Cenabı Allah birliğimizi beraberliğimiz daim eylesin” şeklinde konuştu.



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