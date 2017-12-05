Milletvekili Şahin’den Battalgazi Belediyesine hayırlı olsun ziyareti

Milletvekili Şahin, Battalgazi Belediyesi tarafından Malatya’ya kazandırılan iki hizmet binasının yanı sıra iki de devlet hastanesi yapılacağını söyledi.

AK Parti Malatya Milletvekili Mustafa Şahin, beraberinde AK Parti Battalgazi Merkez İlçe Başkanı Osman Güder ve partililerle birlikte Battalgazi Belediye Başkanı Selahattin Gürkan’ı ziyaret ederek, Battalgazi Belediye Yeni Hizmet Binası’nın hayırlı olması temennisinde bulundu. Ziyarette konuşan Battalgazi Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, "Milletvekilimiz Mustafa Şahin ve değerli yönetim kurulunu burada görüp ağırlamaktan büyük mutluluk duyuyorum. Vekilimizle Ankara ve Malatya’da çalışma ortamı açısından güzel bir birliktelik sergiliyoruz. Memleketimize yapılacak iş ve işlemlerin yürütülmesinde Ankara ayağındaki takibinde sayın vekilimizle bizim bu anlamda elimiz, kolumuz ve duyu organlarımız oluyor. Gerek Battalgazi’nin, gerek Malatya’nın iş ve işlemlerinde bizlere yaptığı katkılardan dolayı sizlerin huzurunda teşekkürlerimi sunuyorum. Sayın vekilimiz geçtiğimiz günlerde de gelmişti ama bugün özel olarak hayırlı olsun ziyaretimize geldi. Bu binalar milletin binalarıdır. Biz belediye başkanlığını tarif ederken “Belediye başkanı seçildiği dönemle değil, geçmiş yüzyılların bin yılların nasıl belediye başkanı olunur, gelecek yüzyılların bin yılların nasıl belediye başkanı olunur vizyonu içinde çalışması gerekir” diyorduk. Bizim geçmişi günümüze ve geleceğe taşımak, günümüzü geleceğe taşımak noktasında çalışıyoruz. Buradaki binamızın da akıllı bina olması hasebiyle kendi elektriğini üretmesi, yeşil bina olması, Türkiye’de kendi örnekleri arasında tek ve ilk pozisyondadır. Gerek Şehircilik, gerekse İç İşleri Bakanlığımızda ‘Pilot Uygulama Binası’ olarak tescil edilmiştir” diyerek, Milletvekili Şahin’in her konuda desteğini gördüklerini söyledi.

İki yeni hizmet binasını 14 ay gibi kısa sürede tamamlayarak hizmete sunduklarını belirten Başkan Gürkan, “14 ay gibi bir zamanda böyle bir binanın yapılması Cumhuriyet tarihinde ilk ve en hızlı biten bir bina olma hüviyetini taşıyor. 40 bin metre kare bizim binamız, 40 bin metre kare Devlet Su İşleri Hizmet binasının aynı zamanda başlanıp bitirilmesi de, belediyedeki personel ve teknik ekipmanımızın gayret ve çabalarını göstermektedir. Netice şehrin ortasında 40 dönümlük bir yerin belediyemize ihdas edilmesi de oldukça önemlidir. Bu anlamda sayın vekillerimize ve sayın bakanımıza da çok teşekkür ediyorum” dedi.

Battalgazi ilçesinde biri Eskimalatya’ya, diğeri de Eski Devlet hastanesi yerine yapılacak olan hastane konusuna de değinen Başkan Gürkan, “Sayın vekilim yapılacak iki devlet hastanesinin bunlardan birisi Eskimalatya’daki Devlet Hastanesi ve bir tanesi de Çöşnük’te yapılacak Devlet Hastanesi. İnşallah memleketimizin çağdaş ve modern anlamda belediyecilik hizmetiyle tanışması noktasında sayın vekillerimiz ve il ve ilçe teşkilatımızla el ele yoğun bir çalışma içerisindeyiz. Milletin gösterdiği teveccühte takdire şayandır. Bizlerde çalışmalarımızı milletimize doğru bir şekilde anlatırsak milletimizin bu teveccühü devam edecektir” ifadelerini kullandı.

AK Parti Malatya Milletvekili Mustafa Şahin ise, Malatya’ya önemli iki hizmet binası kazandırıldığını belirterek, “Burası yıllardır Devlet Su İşleri Şube Müdürlüğü olarak hizmet vermekteydi. Bugüne kadar bu şekilde hizmet veren bu arsanın Battalgazi Belediyesi’ne tahsisi 2014 seçimlerinden biraz önceydi. Büyükşehir statüsüne alınan ilimizin bir tarafı Battalgazi, bir tarafı Yeşilyurt olunca, Eskimalatya’daki Belediye binasının yeterli olması imkan dahilinde değildi. Yapılan istişareler sonrasında hem Battalgazi’ye, hem de Malatya’ya yakışan bir binanın şart olduğu ortaya çıktı. İlgili bakanlıklara bu talebimizi ilettiğimizde bizlerin talebi o dönemdeki Orman ve Su İşleri Bakanı Sayın Veysel Eroğlu’nun özverisi ile oldu. Devlet Su İşleri Malatya Şube Müdürlüğüne yeni bir bina yapma sözü ile bu işleme başlanıldı. Sonuç Malatya için önemli bir noktadayız. Yan tarafımızda kalan stadında yıkılması ile beraber buranın çehresi çok daha farklı bir noktaya gelecek. Oluşturulan bu alan Yeşil Kuşak projesine dahil edilecek. Atatürk Kız Lisesi bizim zamanımızda karma bir lise idi. Ben oradan mezun oldum. Oranın yerini de sayın başkanımız ile birlikte devraldık sayın Milli Eğitim Bakanımızdan. Ona karşılıkta Battalgazi Belediye Başkanımız onlara yeni bir bina yapma kaydı ile almıştık. O binayı da sağ olsunlar kısa bir zamanda bitirdiler. Bu süre içinde hem bu binanın yapılması, hem Topsöğüt’te Devlet Su İşleri binasının yapılması ki tüm müştemilatı ile yapılması noktasında sayın Başkanımıza ve tüm ekibine teşekkür ediyorum. Orman ve Su İşleri Bakanımız Veysel Eroğlu’ndan da Allah razı olsun. Malatya için her konuda kendisinin hep yanıbaşımızda olduğunu gördük. Bizler bu bölgenin çocuğuyuz. Hayatımız burada geçti. Buradan başka hiçbir yerde yaşamayı düşünmedim vekilliğim de dahil olmak üzere. Mezarımızın da burada olmasını istiyoruz. Malatya için hangi iş olursa olsun elimizi her zaman taşın altına koyuyoruz” dedi.

Hastane konusunda yaşanan gelişmelere de değinen milletvekili Şahin, “Battalgazi bölgesi ile ilgili Battalgazi’deki devlet hastanesini yıktınız başka bir yere götürdünüz diye serzenişler vardı. Önce 5 dönümlük bir araziyi TOKİ’den aldık. İlk devlet hastanesinin olduğu bölgede poliklinik hizmeti vermesini hedefledik. Bunu vatandaşlarımız yeterli görmediler. En azından 100-150 yataklı bir devlet hastanesi istediler. Onunla ilgili tüm prosedürler yerine getirildi. Ancak yatak sayısının 300 olması istendi. Oradaki tüm arsaları TOKİ’den aldık. Bu Cumhurbaşkanı ve Başbakanımızla görüşerek aldık. Önce 200 yataklı bir devlet hastanesi projesi yapılmıştı. Ancak yatak sayısı 300’e çıkarılınca gecikme ondan dolayı kaynaklandı. Yoksa şu anda oranın temelinin atılması gerekirdi. Şu an da 300 yataklı bir devlet hastanesinin yapımına ileriki süreçte başlanacak. Yine diğer taraftan Eskimalatya’mızın bulunduğu yerde de mezbahanenin yanında bulunduğu yerde bir binamız vardı, ancak orası da yeterli değildi. Orada şu anda FETO terör örgütünden alınan Hayrunnisa okulunu Vakıflar Genel Müdürlüğünden aldık. Onunda tüm işlemleri bitti. Kamu Hastaneler Birliği’nden de çıkardık. Orayı inşallah yeni baştan tadilatının yapılması gerekiyor. Eskimalatya bölgesinde de en azından poliklinik hizmetinin verilebilmesi için mini hastane yapılacak” diye konuştu.