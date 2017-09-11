Milletvekili Şahin’den FETÖ/PDY davası çıkışı açıklama:

Sanıkların saçlarının tıraş edilip, sakallarının da uygun şekilde kesilmesi ve o şekilde yargının önüne çıkarılmalarını arzu ediyoruz" dedi.

İstanbul ve Ankara’dan sonra Malatya’nın FETÖ’nün darbe girişiminde önemli bir üs olarak kullanıldığını ifade eden Milletvekili Mustafa Şahin, Malatya’nın ciddi bir badireden geçtiğini söyledi. Yargılama süreçlerinin halen devam ettiğini belirten Şahin, “Ben şahsen vatana ihanete eden, vatan haini alçakların hiç bir zaman yargılanma haklarının dahi olmadığını, yani böyle bir şerefsizliği yapan, vatana ihanet eden, ihaneti vataniye suçuyla suçlanan geçmişten bu güne kadar ecdadımız ne yapmış, anında infaz etmişler. Ama maalesef bugün demokratik bir ülke adına, bunları da savunmanın da hak olduğu gerçeğiyle şu anda biz savunma sürecini hep beraber izlemekteyiz” ifadelerine yer verdi.

Trajikomik bir yargılama sürecini izlediklerini kaydeden Şahin, "Mahkeme heyetinin karşısında ister sinevizyonda il dışında olanlar isterse burada olan sanıklara baktığımızda hala bir oyalama süreciyle taktiksel organizasyon içerisinde olduğunu görüyoruz. Sanırım onlar hala şu beklenti içerisindeler, ’biraz zamandan kazanalım’ akıbetleri ne olursa olsun şuandaki en ağır suç en azından bir veya birkaç kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılacaklarını bilmelerine karşılık olayları sürünce de bırakarak, 15 Temmuz’un rövanşını alarak, bu ülkede iktidarı ele geçireceğini ümit ediyorlar. Şunu bilsinler ki bu ülkede milletiyle devletiyle bütün renkleriyle nasıl bu darbe girişimine karşı dik durduysak, bunlara da gereken dersi zamanın da vereceğiz" diye konuştu.

FETÖ/PDY davasında yargılanan sanıklara tek tip kıyafet giydirilmesi gerektiğini de vurgulayan Şahin, “Bunların insanca bir muameleyi hak etmediklerini düşünüyoruz. Saçlarının tıraş edilip, sakallarının da uygun şekilde kesilmesi ve o şekilde yargının önüne çıkarılmalarını arzu ediyoruz. 250 şehidin kanı bunların ellerinde, yüzlerinde. Şuanda onları savunmaya çalışan, onların safında yer alan örgütsel yapının var olduğunu görüyoruz. Bundan sonrada onlar hak ettiği cezayı alana kadar biz buradayız” şeklinde konuştu.

AK Parti Malatya il Başkanı Hakan Kahtalı ise “Bugün tabi burada gördüklerimiz, bir öncekilerden farkı yok. Hala yapmış oldukları bu hain darbe girişimini nasıl örtbas edebiliriz nasıl sulandırabiliriz bunun gayreti içerisindeler” dedi.

Bugünkü celseyi 10’dan fazla avukatla da takip ettiklerini dile getiren Kahtalı, “Bu vatan hainleri ve buna benzer terör örgütlerinin tamamının bu ülkede kalmayıncaya kadar mücadelemiz devam edecek. "Vatanımız için, bu topraklar için canlarını veren tüm şehitlere Allah’tan rahmet, gazilerimize şifa diliyorum” diye konuştu.

Duruşmanın öğleden önceki oturumunu Malatya Büyükşehir Belediye Başkan vekili Şefik Şengül, Yeşilyurt Belediye Başkanı Hacı Uğur Polat, Kale Belediye Başkanı Cemal Akdemir, MTSO Başkanı Hasan Hüseyin Erkoç, MÜSİAD Malatya Şube Başkanı Hüseyin Kalan, Malatya Tarım ve Hayvancılık Platformu Başkanı İhsan Akın, Memur Sen Malatya İl Temsilcisi Kerem Yıldırım, AK Parti Malatya İl Teşkilatı ve üyeleri ile sivil toplum kuruluşları da izledi.