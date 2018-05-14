Milletvekili Şahin’den Polat’a hayırlı olsun ziyareti

Bazı mahalle muhtarlarının da eşlik ettiği ziyaretten dolayı teşekkür eden Büyükşehir Belediye Başkanı Hacı Uğur Polat, milletvekili Mustafa Şahin’in hizmet ve projeler noktasında Malatya’ya önemli katkıları olduğunu söyledi. Polat, “Mustafa Şahin Vekilimiz, yıllardır birlikte siyasetin içerisinde olduğumuz bir büyüğümüz. Daha önce Yeşilyurt Belediyemizin birçok projeleri ve ihtiyaçları için gerek Malatya ayağında, gerek Ankara ayağında yakın takip eden ve rahatlıkla ulaştığımız bir vekilimiz. İnşallah bundan sonra da aynı şekilde başta Battalgazi ve Yeşilyurt merkez ilçelerimiz olmak üzere diğer 11 ilçemizin, yani Malatya’mızın bütünü ile ilgili projelerin, gerek Ankara ayağında gerek Malatya ayağında rahat bir şekilde ulaşarak, birlikte şehrimize hizmet edeceğiz” ifadelerini kullandı.

Büyükşehir Belediye Başkanı Hacı Uğur Polat’a görevinde başarılar dileyen AK Parti Malatya Milletvekili Mustafa Şahin ise, büyükşehirlerin merkezi hükümetin ana damarlarından birisi olduğunu söyledi. Büyükşehir süreci ile birlikte Malatya’ya önemli yatırımlar gerçekleştirildiğini kaydeden Şahin, “Önümüzdeki ay yapılacak olan milletvekilliği seçimleri için görevinden istifa eden Ahmet Çakır’ın yerine Yeşilyurt Belediye Başkanımız Hacı Uğur Polat seçildi. Hacı Uğur Polat Başkanımız 2014 yılından bu yana Büyükşehirin kuruluşundan beri çalışan, Yeşilyurt Belediyesini yöneten, dolayısıyla da tecrübesi, deneyimi ve birikimi olan bir kardeşimiz. Bizim için merkezi hükümetin önemi tartışılmaz. Ama merkezi hükümetin ana damarlarından bir tanesi de büyükşehirlerimiz. Büyükşehir statüsü bugüne kadar Malatyalıların bir sevdasıydı, hülyasıydı. Aşağı yukarı 30 yıldan bu yana, ta rahmetli Özal’dan beri birçok kez girişimde bulunulmuş olmasına rağmen, Malatya 2014 seçimlerinden hemen önce büyükşehir statüsüne kavuştu. Büyükşehir statüsüyle birlikte şehrin tamamı Büyükşehir Belediyesinin sorumluluk alanına girdi. Daha önce İl Özel İdaresi kanalıyla kırsala hizmet görülürken şimdi oraların da sorumluluğu Büyükşehir Belediyemize geçti. Bugüne kadar bu makamda hizmet veren Ahmet Çakır ve ekibine teşekkür ediyorum. Belediye Başkanlarımız da milletvekilleri olarak bizler de merkezi hükümetin vermiş olduğu yetki ve kaynakları kullanıyoruz. Eğer İyi yönetebilirseniz, az bir kaynakla bile çok şey başarmaya muktedir oluyorsunuz. Bizim belediyelerimiz de bunu başardılar” diye konuştu.