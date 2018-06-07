Milletvekili Selahattin Barış Palandöken:

2023, 2053 ve 2071 hedefleri yolunda Türkiye AK Parti ile yükselmeye ve çağ atlamaya devam edecektir" dedi.

Başbakan müşavirliğinden istifa ederek Malatya milletvekili adayı olan Palandöken çalışmalarını tüm hızıyla sürdürüyor. Esnaf ziyaretlerinden derneklere, mahalle toplantılarından ilçelere kadar yoğun bir tempoyla 24 Haziran’a hazırlanan Palandöken, "Allah izin verirse Cumhurbaşkanımızı bir kez daha seçecek, Malatyamızdan da 6 milletvekili çıkararak yolumuza devam edeceğiz’’ şeklinde konuştu. AK Partinin milletin yüreğinde her zaman ayrı bir değeri olduğunu belirten Palandöken, son zamanlarda partilerine yönelik oluşturulan kara propagandaya ilişkin de “Sesimizi kesemeyecekler, milletimizi partisiyle ayıramayacaklar” ifadelerini kullandı.

Palandöken kendisine milletvekili listesinde yer verilmesine ilişkin, "Cumhurbaşkanımızın güvenini boşa çıkartmayacağım. Bana bu görevi layık gördüğü için kendilerine çok teşekkür ediyorum. Gerek cumhurbaşkanlığında gerek parlamentoda zafere ulaşacağız. 24 Haziran, yeni Türkiye’nin miladı olacak. 2023, 2053 ve 2071 hedefleri yolunda Türkiye AK Parti ile yükselmeye ve çağ atlamaya devam edecektir" diye konuştu.