Milletvekili Tüfenkci, Beydağı Tabiat Parkında

64-65. Hükümet Gümrük ve Ticaret Bakanı ve AK Parti Malatya Milletvekili Bülent Tüfenkci, Beydağı Tabiat Parkı Projesi yapım çalışmalarını yerinde inceledi, yetkililerden bilgi aldı.

Bülent Tüfenkci, eski İnderesi olarak bilinen ve Jandarmaya ait olan yerin Doğa Koruma ve Milli Parklara geçmesiyle beraber Malatya’ya tabiat parkı olarak kazandırılması çalışmalarını yerinde incelemek amacıyla alanda olduklarını belirtti.

Tüfenkci, yakın zamanda proje ihalesi yapılan parktaki çalışmaların, Tarım ve Orman Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar 15. Bölge Müdürlüğü ve Malatya Büyükşehir Belediyesi işbirliği ile hızlı bir şekilde devam ettiğini görmekten ziyadesiyle memnun olduklarını ifade etti.

960 dekar alana sahip parkın Malatya’ya kazandırılmasıyla Turgut Özal Tabiat Parkı ile beraber Beydağı Tabiat Parkı’nın da Malatya’nın nefes alabileceği yerlerden birisi haline geleceğini vurgulayan Tüfenkci, “Projeyi incelediğimizde de gördüğümüz gibi gerçekten çok muhteşem bir proje. Burası barındırdığı yaban hayatı, dağ havası, piknik alanları ve mesire yerleriyle Malatya’mızın gözde alanlarından birisi olacak” ifadelerine yer verdi.

Tüfenkci, park tamamlandığında içerisinde kır lokantası, büfe, mescit, çocuk oyun grupları, kamelya, piknik donatıları, otopark ve yürüyüş yolları olan çok güzel bir tesisin Malatyalılara kazandırılacağını kaydederek, şu anda bu alanların çevre düzenleme ve peyzaj çalışmalarının yapıldığını bildirdi.

3 etaba ayrılan park alanının günübirlik kullanıma ait olan ilk etabının sonbahar itibari ile ziyaretçi kullanımına açılabileceği müjdesini veren Tüfenkci, “Büyükşehir Belediye Başkanımıza ve emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Milli parklar özellikle şehrin gelişmesi açısından sosyal donatıları ve şehrin akciğerleri konumunda olması nedeniyle gençlerimizin ve çocuklarımızın aileleriyle gelip piknik yapacakları, doğal faaliyetlerden faydalanacağı alanlar. Beydağı Tabiat Parkımız tamamlandığında doğal dokusuyla beraber Malatya’mızın var olan potansiyelini artırarak Malatya’nın daha yaşanabilir bir kent olmasına önemli katkılar sağlayacaktır” diye konuştu.