Milletvekili Tüfenkci, hukuk öğrencileriyle bir araya geldi

AK Parti MKYK üyesi ve Malatya Milletvekili Bülent Tüfenkci, İnönü Üniversitesi Hukuk Fakültesini bu sene kazanan öğrenciler için düzenlenen ‘Kampüse Hoş geldin' kahvaltı programına katıldı

Hukukçular Derneği ile Gençlik Komisyonu Malatya İl Başkanlığı tarafından Beylerderesi Şelale Tesislerde gerçekleştirilen kahvaltıda konuşan Milletvekili Tüfenkci, hukuk fakültesini kazanan öğrencileri tebrik ederek, kendisinin de hukukçu bir aileden geldiğini, kendisi ve çocuklarının da hukuk eğitimi aldığını belirtti.

Türkiye'nin içerisinden geçtiği süreçte ve Türkiye Cumhuriyetinin kuruluşundan bu yana hukuk, hak ve adaletin en fazla tartışılan konular arasında yer aldığını vurgulayan Tüfenkci, hakkı ve hukuku teslim etmek noktasında hukukçuların önde olması gerektiğini ifade etti.

Hak ve hukuku dağıtırken vicdan ve akıl kadar bilgi ve tecrübenin de her zaman yol gösterici olduğunu dile getiren Tüfenkci, “Sizler sadece kitaplarla yetinmeyip bu işin felsefesini ve kamu vicdanını da özümsemelisiniz. Empati bana göre bu meslekte çok önemli, size yapılmasını istemediğiniz her şeyin karşısında olmalısınız. Adaleti dağıtırken ve savunurken de herkese eşit olmak, en temel vazgeçilmezlerimizden birisi olmalı. Bu noktadaki gayretlerinize her türlü desteği vermeye hazırız” ifadelerine yer verdi.

Malatya'nın kardeşliğin, barışın ve huzurun kenti olarak her zaman öne çıktığını kaydeden Tüfenkci, sosyal imkanların büyük şehirlerde olduğu kadar geniş olmasa da Malatya'daki samimiyet, sevecenlik ve coğrafyanın bir çok şeyi hallettiğini söyledi.

Tüfenkci, Yeşilyurt Belediye Başkanına ve ekibine etkinliğe ev sahipliği yapmalarından dolayı teşekkür ederek, kendisinin Malatya'da görev yapan en genç başkanlardan olduğunu, sosyal konulara çok önem verdiğini ve insanlara dokunan çalışmalar yaptığını dile getirdi.

Çevre illerdeki Hukuk Fakültesi öğrencilerini de Malatya'ya davet ederek bu sempozyumu genişletebileceklerini belirten Tüfenkci, bu konuda ellerinden gelen desteği vereceklerini vurguladı.

Tüfenkci, siyasi kimliğinden ziyade hukukçu kimliğiyle kahvaltıya katıldığını ifade ederek, “Hukuk siyasete en yatkın mesleklerden birisi ve siyaset içerisinde birçok hukukçu yer alıyor. Bir yandan avukatlık yaparken bir yandan da siyaset yapma imkanınız var. Türkiye'ye siyaset yoluyla yönetimsel katkılarınız olabilir. Türkiye'nin bugünleri ve yarınları için, medeniyetimizin ve geçmişimizin büyüklüğünü de dikkate alarak büyük hayaller kurmamız gerekiyor” diye konuştu.