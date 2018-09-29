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Milletvekili Tüfenkci kirve oldu

Eski Gümrük ve Ticaret Bakanı, AK Parti MKYK Üyesi ve Malatya Milletvekili Bülent Tüfenkci, kirve oldu.


Malatya Barosu avukatlarından Osman Aladağ'ın oğlu Murat Aladağ sünnet olarak erkekliğe ilk adımını attı. Murat Aladağ'ın kirvesi ise eski Gümrük ve Ticaret Bakanı, AK Parti MKYK Üyesi ve Malatya Milletvekili Bülent Tüfenkci oldu.


Malatya'da bir otelde düzenlenen sünnet törenine, Tüfenkci'nin yanı sıra, eski AK Parti Malatya Milletvekili Cemal Akın, Yazıhan Belediye Başkanı Nevzat Öztürk, Kuluncak Belediye Başkanı Mehmet Boyraz, AK Parti Yeşilyurt ilçe Başkanı Av. Muhammed Emin Yalçınkaya, Malatya Baro Başkanı Av. Enver Han, Malatya Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürü Ertan Mumcu, Malatya İnşaat Müteahhitleri Derneği (MİM-DER) Başkanı Mustafa Kırteke, Malatya Minibüsçüler ve Umum Servisçiler Odası Başkanı Mesut İnce, Kızılay Malatya Şube Başkanı Av. Umut Yalçın, eski Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Malatya İl Başkanı Ömer Faruk Kalı ile STK temsilcileri ve çok sayıda davetli katıldı.


Sünnet töreni sonrası Milletvekili Bülent Tüfenkci ile Av. Osman Aladağ program boyunca yakından ilgilendikleri konuklarını tek tek uğurladı.

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