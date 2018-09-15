Milletvekili Tüfenkci, lisanslı depoculuk için tarih verdi

AK Parti Malatya Milletvekili Bülent Tüfenkci, Malatya'da lisanslı deponun kuruluşu için yer tahsisinin önümüzdeki günlerde yapılacağını ve gelecek ay deponun temelinin atılacağını söyledi.

64-65. Hükümet Gümrük ve Ticaret Bakanı, AK Parti MKYK Üyesi ve Malatya Milletvekili Bülent Tüfenkci, Malatya Organik Meyve Üreticileri Birliği'ni ziyaret etti.

Organik tarımın Türkiye ve dünya da öneminin her geçen gün arttığını ifade eden Tüfenkci, zorluklarla mücadele ederek organik tarıma yönelmenin hem farkındalık oluşturma hem de yeni bir kazanç sağlama bakımından önemli olduğunu belirtti.

Malatya'nın göç veren ve alan ara bir kent olduğunu vurgulayan Tüfenkci, şehrin kimlikli ve kişilikli olmasının, geçmişle irtibatını ve izini kaybetmemesinin gerektiğini kaydetti.

Tüfenkci, geçmişin hafızalardan şehir olarak silindiği zaman nesiller arasında kopukluklar meydana geldiğini ifade ederek, “Gurbete gidenler kendi şehirlerini arar hale geliyor onun için şehre mal olmuş değerlerimizi koruyarak ve günün şartlarına revize ederek önemli hale getirmek lazım. Dolayısıyla kentsel dönüşüm geçmişle bağları koparan bir dönüşüm olmamalı. Betonu yığan bir anlayış hiç olmamalı. İnsanlar bu sefer de kalabalıklar içerisinde yalnızlaşan bir hale geliyor. Malatya'yı bu anlamıyla inşallah sizlerin gayreti ve bizlerin desteği ve çalışmalarıyla farklı bir noktaya getirme gayreti içerisindeyiz” ifadelerine yer verdi.

Yerel seçimlerin atmosferi kadar gösterilen adayların da önemli olduğuna dikkati çeken Tüfenkci, “Dolayısıyla ben hep şunu söylüyorum, parti olarak göstereceğimiz adayların halkı küstürüp oy kaybettirmemesi lazım. Onun için insanların ekmek bulabileceği, aşını işini çoğaltacak işleri kurumsal olarak yapmak lazım. Onu ya da bunu bir yere getirmekten çok, milleti ve Malatya'yı nereye getiririz bunun hesabını yapmamız lazım. Biz bu yüzden Malatya'yı 6. bölge teşviklerinden faydalanabilir hale getirdik, onun için Malatya'da hayvancılık OSB'yi kurduk” şeklinde konuştu.

Tüfenkci, Malatya'da lisanslı deponun kuruluşu için yer tahsisinin önümüzdeki günlerde yapılacağını ve gelecek ay temelinin atılacağını belirtti.

Lisanslı depoların önemli olduğunu vurgulayan Tüfenkci, “Çiftçiler nakliye parası dahil bedava ürünlerini götürebiliyor. Numuneleri laboratuvarda sınıflandırılıyor, çalınma derdi yok. Bir sertifika veriyorlar, onunla ürün ihtisas borsasında da alım satım yapabiliyorsun. Lisanslı depolara konulan ürünleri teminat göstererek bankalardan yüzde 75 faiz indirimli kredi kullanabiliyorsun. Ayrıca lisanslı deponun kurulmasının ardından TMO'da destekleme alımları yapacak” diye konuştu.

Tüfenkci, üreticilerin bir araya gelip birlik oluşturmasının önemine değinerek bu sayede sektörün büyüyüp ve güçlenmeye başlayacağına işaret etti.

Soğuk hava depolarının, organik yaş sebze ve meyve için de çok önemli olduğunun altını çizen Tüfenkci, “Bunun için önemli imkanlar getirdik. Bunları kullanmanız gerekir. Hep birlikte Malatya'ya soğuk hava deposunu kazandıralım” ifadelerini kullandı.