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14 Nisan 2017 17:45

Milletvekillerinden Başkan Gürkan’a ziyaret

TBMM Dışişleri Komisyonu Başkanı ve AK Parti Malatya Milletvekili Taha Özhan ile AK Parti Malatya Milletvekili Nurettin Yaşar, Battalgazi Belediye Başkanı Selahattin Gürkan’ı ziyaret etti.

Milletvekillerinden Başkan Gürkan’a ziyaret

14 Nisan 2017 17:45

Ziyarette, 16 Nisan’da yapılacak olan referandum ve Battalgazi Belediyesinin hizmetleri konuşuldu. Ziyarette konuşan Battalgazi Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, “Malatya temsiliyet anlamında çok şanslı bir il konumundadır. Bir tarafta bakanımız, bir tarafta genel başkan yardımcımız, bir tarafta komisyon başkanımız ve 5 milletvekilimizin olması bizim işlerimizin Ankara’da kolaylaştırılması, kapıların bizlere açılması ve hizmetlerin Malatya’ya gelmesi noktasında önemlidir. Bu değerlerin kıymetini, takdir etmemiz gerekir diye düşünüyorum” dedi. Belediye çalışmaları hakkında da bilgiler sunan Başkan Gürkan, “Biz Battalgazi Belediyesi olarak yüz yıllık bir belediyedeki kümülatif toplam hizmetleri, 3 yıl gibi bir zaman içerisinde vatandaşın hizmetine sunulması önemli bir hadisedir” ifadelerine yer verdi. Battalgazi Belediyesi olarak 40 bin metre kapalı alanı olan iki hizmet binasını kısa bir süre sonra hizmete sunacaklarını belirten Gürkan, tarihi eserlerin ayağa kaldırılması noktasında önemli çalışmaların yapıldığını belirterek, Engelsiz Yaşam Merkezinin temelini attıklarını ve Yaşam ve Spor Merkezinin temelini de kıza zamanda atacaklarını kaydetti. İspendere İçmelerini bölgeye kazandırmak için çalışmaların devam ettiğini belirten Başkan Gürkan, Battalgazi ilçesini mazisine layık istikbale hazırlayacaklarını kaydetti.


TBMM Dışişleri Komisyonu Başkanı ve AK Parti Malatya Milletvekili Taha Özhan’da, referandum sürecine dikkat çekerek, “Kampanyamızın sonuna geldik. İnşallah bu Pazar günü Türkiye için hayati bir konuda karar verecek. Bu kararın geçmişte olduğu gibi İstikrarlı Türkiye yönünde tecelli etmesini ümit ediyorum. Yaklaşık bir buçuk aydır verilen yoğun emeğin olumlu sonuçlanmasını Rabbimizden niyaz ediyorum” ifadelerini kullandı.


Battalgazi Belediyesi’nin önemli hizmetleri hayata geçirdiğini belirten Özhan, "Battalgazi Belediyemiz, yeni Büyükşehir yasasıyla birlikte Malatya’mızın da büyükşehir statüsüne kavuşmasıyla birlikte yeni bir faza geçti. Merkez İlçe Belediyesi oldu. Bu tür değişimler zor değişimlerdir. Bir anda statü değişir, bir anda muhatap olduğunuz nüfus ve talepler onlarca kat artar. Bu taleplere bir anda cevap vermek ciddi sabır işi, irade, basiret ve yetenek işidir. Çok şükür ki merkezini doğrudan içine alan, aslında Malatya denilince bizim şehir olarak bildiğimiz yeri yöneten Battalgazi Belediyemiz ve bunu yöneten Selahattin Gürkan bey bu radikal değişime rağmen bu talepleri karşılıyor. Kendisinden Allah razı olsun. Kısa sürede hayata geçirilmesi zor olan işleri başardı. Bundan dolayı ayrıca kendisini tebrik ediyorum” diye konuştu.




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