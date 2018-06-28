Milletvekillerinden Gürkan’a ziyaret

24 Haziran seçimlerinde AK Parti’den Malatya milletvekili seçilen Ahmet Çakır ve Hakan Kahtalı, Battalgazi Belediye Başkanı Selahattin Gürkan ile bir araya geldi. Burada konuşan Battalgazi Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, “Milletvekilliği görevlerinin kendilerine hayırlı, uğurlu olmalarını temenni ediyorum. Kendileri Malatya’nın hakkını, hukukunu koruma noktasında, Malatyamızın işlerini takip etmeleri noktasında kendileri ile çok yakın temas halinde olacağız. Ortak paydamız Malatya için ne gerekiyorsa birlikte, istişareli ve koordinasyonlu bir şekilde yürüteceğiz. Milletvekillerimizle birlikte Malatya’mızın daha vizyonel projelere birlikte imza atma noktasında elimizden gelen gayret ve çabayı göstereceğiz. Milletvekillerimiz Ahmet Çakır ve Hakan Kahtalı, Ankara’ya gidip milletvekili yeminini ettikten sonra Bismillah diyecekler ve Malatyamızın işlerinin hızlandırılması noktasında bizim sunacağımız projelerde birlikte el ele vererek gerçekleştireceğiz. Yeni Milletvekillerimize görevlerinde başarılar diliyorum” ifadelerini kullandı.

24 Haziran’da yapılan seçimlerde AK Parti’de Malatya Milletvekili seçilen Hakan Kahtalı ise, “Bir süreci hep birlikte geçirmiş olduk. Bir seçim süreciydi, bu seçim sürecinde tabi ki Malatya’mızda bütün arkadaşlarımızla birlikte sahada olduk ve hamdolsun güzelde bir netice elde etmiş olduk. Biz tabi şuanda ki Malatya’da ki AK Parti Milletvekili arkadaşlarımızla birlikte ve yerelde de bizim AK Belediyelerimizde ve bu Malatya’ya fayda sağlayabilecek bütün kamu kurum ve kuruluşlarımızla birlikte, hep birlikte Malatya’mızın için çalışmaya devam edeceğiz. Öncelikli bu seçim çok önemli bir seçim ve meclise şuanda yüzde 98’in temsil edildiği bir meclis oldu. Ve çok büyük bir oranla yüzde 88 gibi bir katılımla da seçmen sandığa gidip iradesini beyan etti. Ve şuanda da Allah nasip ederse inşallah önümüzdeki hafta içerisinde açılacak olan Mecliste de ülkemiz için, milletimiz için, vatanımız, bayrağımız, ezanımız için çalışmaya devam edeceğiz. Bizler de hem yerelde ki hizmetlerin bir an önce daha çabuk şekilde kazandırılması, memleketimizin, milletimizin hizmetine sunulması için Milletvekili arkadaşlarımızla birlikte, hep birlikte el ele vereceğiz. Belediye Başkanlarımızla birlikte de inşallah bunları gerçekleştirmiş olacağız. Biz ülkemizin huzurunun, refahının devam etmesi için gayret içerisinde olacağız. Hem ekonomimizi büyüteceğiz, hem de ülkemizdeki terör örgütleri ile mücadelemizi devam ettireceğiz. Allah nasip ederse ülkemiz şahlanma dönemine geçmiştir. Bundan sonra önümüz açık, ülkemizin önünde hiç bir engel kalmamıştır” diyerek, Başkan Gürkan’a yapmış olduğu çalışmalardan dolayı teşekkür etti.

AK Parti Malatya Milletvekili Ahmet Çakır da, “24 Haziran seçimlerini geride bıraktık. Yoğun bir seçim çalışmasını tamamladık. Aslında süre kısaydı ama tempolu bir şekilde bu kısa sürede içerisinde de gerçekten Malatya her noktasında ciddi bir çalışma yürütüldü. Tabi bizler belediye hizmetlerinden sonra şimdi milletvekili olarak hemşehrilerimizin tercihi ile Meclise gitmiş olduk. Allah, bizlere doğru karar almayı nasip etsin, hayırlı güzel hizmetler yapmayı nasip etsin. Önce dua ediyoruz. Bunlar bir sorumluk olduğu bilincindeyiz. Bizler tabi Malatya’nın gelişmesi, büyümesi, kalkınması, hizmet alması bir tek amacımız. Bu yerelde tabi belediyelerimiz gerçekten güzel hizmetler sunuyor Battalgazi Belediyemiz, Malatya Büyükşehrimiz, Yeşilyurt merkezde. İlçemiz tabi hem yerel hizmetin, hem genel hizmetin birleşmesiyle Malatyamızı bölgede bir cazibe merkezi haline dönüştürmek en büyük hedefimiz. AK Parti döneminde çok büyük hizmetler alındı. 19 katrilyon civarında yapılan bir yatırım var ki bu Cumhuriyet tarihinde yapılan yatırımların çok da üzerinde bir yatırım. Tabi bu yeterli mi? Hiçbir zaman yeterli değil, biz daha çok koşmak zorundayız, daha çok hizmet üretmek zorundayız. Bir ve beraber olmak zorundayız. Türkiye son dönemlerde gerçekten çok hızlı büyüyor. Yeni sistemle Türkiye daha çok büyüyecek, daha güvenli ülke haline gelecek. Türkiye bölgesinde etkin bir konumda, bu konumunu 24 Hazirandan sonra yeni Cumhurbaşkanlığı sistemi ile daha çok güçlendirmiş olacak. Cumhur İttifakının da ben bu süreçte Türkiye’ye daha huzur ve istikrar anlamında, güven anlamında daha büyük katkılar sağlayacağına inanıyorum” diye konuştu.